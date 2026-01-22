La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rompió la breve tregua política que se había establecido en España a raíz del duelo por las 44 personas fallecidas en dos accidentes de tren consecutivos, el domingo y el martes pasado. La líder del Partido Popular acusó al gobierno de “meter los problemas bajo la alfombra” e insinuó que los descarrilamientos podían deberse a falta de inversión estatal. "No puede ser que impere la ley del silencio y del miedo a pedir responsabilidades", aseguró;"debemos saber qué ha pasado con el accidente y en frente tenemos un gobierno que no invierte".

Las declaraciones se dieron este jueves en una entrevista en el medio español Onda Madrid, donde Díaz Ayuso cuestionó la gestión de la red ferroviaria, que depende del Ministerio de Transportes y de entidades estatales como Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE). "Subes a unos trenes que no sabes en qué circunstancias se encuentran porque el Gobierno y sus técnicos cambian de criterio cada dos por tres", aseveró la presidenta de Madrid.

Los accidentes ocurrieron el domingo 18 en Adamuz (Córdoba), donde un descarrilamiento parcial de un tren provocó el choque con otro y dejó 43 muertos y más de 170 heridos, y el martes 20 cerca de Gelida (Barcelona), donde una formación descarriló por la caída de un muro de contención, lo que provocó la muerte del maquinista y dejó 37 heridos. Así, la discusión sobre estas desgracias que enlutan a España se incorpora ahora a la larga disputa por el poder que sostiene el Partido Popular (PP), la oposición conservadora, contra el gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Pedro Sánchez.

Ayuso exige transparencia y responsabilidades

Ayuso fue directa: "El Gobierno no invierte en la red ferroviaria", acusó. En otro pasaje, lo describió como "entregado a ser un rodillo para el independentismo vasco y catalán, sometido a su chantaje y no invirtiendo en el resto de España". Agregó: "Pienso que hay mucha floritura en torno a la gestión, pero no hay verdad". Y aseguró: " Durante los últimos ocho años, el Gobierno ha buscado culpables, no soluciones".

Además, Ayuso criticó la "ley del silencio" que según su criterio se instaló a partir de que Pedro Sánchez y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, brindaron una conferencia de prensa conjunta el lunes. “Esto se tiene que investigar y quien se niegue a hacerlo y diga que es consenso se equivoca: cuando el consenso es malo, no es consenso, es otra cosa. No todo lo consensuado es bueno; a veces es meter un problema debajo de la alfombra”, remarcó. Y concluyó:“Sabemos que quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable son los más beneficiados porque saben que esta vez no tienen a quien culpar”.

La dirigente del PP afirmó que "no se trata de hacer justicias ni venganzas, sino de exigir responsabilidades por lo sucedido en Adamuz", en referencia al accidente ocurrido el domingo en la provincia de Córdoba, Andalucía. "Sabemos que esta ley del silencio obedece a que necesitan ganar tiempo, como en el apagón, para buscar culpables y despistar, y de paso desviar de algunas polémicas", señaló, acusando al gobierno de Sánchez, en referencia al gran apagón eléctrico que afectó a España el 28 de abril de 2025. Y aprovechó para poner distancia entre su gestión de la nacional: "Si hubiera sido un tren de Metro de Madrid, la reacción hubiera sido diferente".