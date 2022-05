La escritora del libro "Cómo asesinar a tu esposo", fue procesada por el homicidio de su marido

Al igual que si se tratara de un relato de ficción, la escritora Nancy Crampton Brophy, autora de un ensayo titulado “Cómo asesinar a tu esposo”, está siendo juzgada por la Justicia de los Estados Unidos precisamente por el crimen de su esposo, quien fue baleado el 2 de junio de 2018. La mujer de 71 años es acusada de ser la autora del hecho cometido con un arma que supuestamente compró por Internet y cuyo cañón se encuentra desparecido.

El elemento homicida no es sólo el único elemento que podría pertenecer al mejor thriller policial. A esta trágica historia se le suman el relato de la sospechosa de "sufrir una presunta amnesia", el cobro de un seguro de vida millonario y las secuencias grabadas por una cámara de seguridad que habrían captado a la culpable en la escena del asesinato.

La escritora Nancy Crampton Brophy y su fallecido esposo, el chef Daniel Brophy.

Además, los fiscales en Portland, en el estado de Oregón, afirmaron que Nancy dejó "escapar accidentalmente" que había matado a su pareja, el chef Daniel Brtophy, que tenía 63 años. En ese sentido, ese "descuido" se habría dado mientras conversaba con su ex compañera de celda, Anndrea Jacobs, en la cárcel de baja seguridad de Inverness.

"La señora Brophy separó los brazos y dijo: 'Estaba tan lejos cuando ocurrió el tiroteo'", contó el fiscal adjunto del condado de Multnomah, Shawn Overstreet, sobre la conversación. "Luego se corrigió a sí misma y contó que los disparos habían ocurrido a quemarropa", agregó, según recogió el medio Oregon Live. Por otro lado, Brophy ha insistido varias veces en que es inocente del crimen y ha manifestado que el asesino de su esposo fue un hombre que quiso asaltarlo y lo mató.

El ensayo “Cómo asesinar a tu esposo” sigue disponible para ser comprado de manera virtual. Forma parte de la saga llamada "Wrong Never Felt So Right" (Lo incorrecto nunca sintió tan bien), que incluye "The Wrong Husband" (El esposo equivocado) y "The Wrong Lover" (El amante equivocado). El funcionario judicial también destacó que la autora, estaba enfrentando una fuerte crisis financiera antes de la muerte de Daniel. Sin embargo, con el pago de 10 seguros de vida diferentes, cobrará un total de 1,4 millones de dólares por el fallecimiento del hombre.

“Me iba mejor financieramente con Dan estando vivo que muerto. Un editor se reiría y diría: ‘Creo que debes trabajar más duro en esta historia, tienes un gran vacío’”, ironizó la mujer cuando se subió a un estrado en Portland, acorde al diario The Oregonian.

Las pruebas contra la escritora

Overstreet afirmó que las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad demuestran que la camioneta de Crampton Brophy estaba a las afueras del Instituto Culinario de Oregón el 2 de junio de 2018, casi a la misma hora que Daniel Brophy fue asesinado de dos tiros en el pecho en uno de los salones de clase.

“Usted estuvo allí al mismo tiempo que alguien le disparó a su esposo con el mismo tipo de pistola que usted posee y que ahora está misteriosamente desaparecida”, agregó el fiscal. La mujer aseguró que no tiene recuerdos de haber estado allí, aunque reconoce que debió haber estado. En ese sentido, remarcó que fue para "buscar inspiración" para una historia.

"The Wrong Husband" (El esposo equivocado), escrito por la acusada.

Un psicólogo llamado por la defensa dijo que ella sufría de amnesia retrógrada por el trauma de saber que su esposo había sido asesinado. Pero el funcionario también se refirió a la desaparición del cañón de una pistola Glock que los registros muestran que Crampton compró por internet el 28 de febrero de 2018. Los investigadores alegan que la novelista adjuntó ese cañón a otra pistola que había adquirido en una exhibición de armas.

Según la principal línea de investigación, la acusada usó el arma híbrida para matar a su esposo, luego descartó el cañón comprado por Internet y así ocultar la evidencia a los forenses. Por el momento, la policía no ha recuperado la pieza a pesar a haber desplegado una búsqueda exhaustiva.

Lisa Maxfield, abogada de la escritora sugirió, aunque sin evidencia específica, que alguien que vivía en un campamento cercano o uno de los 20 estudiantes que estaban presentes cuando se encontró el cuerpo de Brophy podría haber apretado el gatillo.

