España y otros cinco países se retiraron del Eurovisión en rechazo a la participación de Israel

Seis países europeos se dieron de baja de Eurovisión 2026, el concurso televisivo de canto más importante de la región, en rechazo a la participación de Israel y los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Franja de Gaza. Se trata de Islandia, Irlanda, España, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia.

Los países confirmaron la decisión de retirarse del concurso este jueves, luego de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) suspendiera una votación secreta que habían solicitado para definir la permanencia o expulsión de Israel en el certamen. La UER está conformada por 113 emisoras de radio y televisión de 56 países y es la organizadora del festival.

Una de las cadenas que se expresó públicamente fue la española RTVE que, tras terminar la asamblea de la UER, emitió un comunicado en el que señaló: “Esta decisión acrecienta la desconfianza de RTVE en la organización del festival y confirma las presiones políticas en torno al mismo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lula y Trump alinean agenda comercial y narco-criminal pero evitan hablar de Venezuela

En el mismo sentido, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, manifestó en la asamblea de la UER: “Nos gustaría expresar nuestras serias dudas sobre la participación de la televisión israelí KAN en Eurovisión 2026. La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”.

RTVE anunció que tampoco emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.

Rusia revive Intervisión, el festival soviético que busca competir con Eurovisión

La respuesta de Israel a la salida de los países del Eurovision

Tras el retiro de los seis países, el canciller israelí, Gideon Saar, sostuvo que se "avergüenza" de aquellos países que han decidido "boicotear Eurovisión después de que la Unión Europea de Radiodifusión haya decidido apoyar la permanencia del país en el certamen. "Que la desgracia recaiga sobre ellos", maldijo.

"Acojo con satisfacción la decisión de la Unión Europea de Radiodifusión. Me avergüenzo de aquellos países que han decidido boicotear un concurso musical como Eurovisión debido a la participación de Israel", señaló en la red social X.

Francia: Macron propone un “sello de confianza informativa”

Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, afirmó que la decisión de una gran mayoría de países de la UER de apoyar la permanencia de Israel en el certamen musical demuestra "solidaridad, compañerismo y cooperación".

"Me complace que Israel vuelva a participar en el Festival de Eurovisión y espero que el certamen siga siendo un ejemplo de cultura, música, amistad entre naciones y entendimiento cultural transfronterizo", comentó el presidente en un mensaje publicado en la red social X.

Herzog agradeció así a los "amigos" que han "defendido el derecho de Israel a seguir contribuyendo y compitiendo en Eurovisión". "Refuerza el espíritu de afinidad entre las naciones a través de la cultura y la música", dijo, agregando que "Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo".

LM/ML