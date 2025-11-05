Estados Unidos comenzará a cancelar vuelos a partir de este viernes por el cierre gubernamental

Estados Unidos anunció este miércoles que pedirá a las aerolíneas que cancelen vuelos a partir del viernes para reducir la presión sobre el control aéreo, un sector con un alto nivel de ausentismo debido al cierre del Gobierno.

El país que dirige el republicano, Donald Trump, entró esta jornada en su 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia. Esta situación se debe a la falta de acuerdos entre republicanos y demócratas en el Congreso para aprobar un nuevo acuerdo.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó en conferencia de prensa que “habrá reducción del 10% de la capacidad en 40 aeropuertos”, entre ellos los más concurridos del país. Explicó también que “nos hacen falta 2.000 controladores aéreos” por lo que es necesario “reducir la presión” con un número menor de vuelos a supervisar.

Desde el 1 de octubre, miles de funcionarios federales están en desempleo técnico y otros cientos de miles continúan trabajando pero sin recibir sus salarios hasta que concluya la crisis. Más de 60.000 controladores aéreos y agentes de seguridad del transporte están en el segundo grupo, por ellos algunos no se presentan a trabajar.

El secretario de Transporte, Sean Duffy

"Vamos a pedir a las compañías aéreas que trabajen con nosotros para reducir sus planes de vuelo", dijo el jefe de la agencia que regula el tráfico aéreo, la FAA, Bryan Bedford. "Podemos tomar medidas hoy para evitar que la situación empeore", añadió.

"Hoy el sistema es extremadamente seguro y lo será mañana. Y si la presión sigue aumentando, incluso después de tomar estas medidas, volveremos y tomaremos medidas adicionales". Bedford, con 35 años de carrera en el sector, considera que la situación es “muy inusual”.

El funcionario detalló que los controladores que siguen operando hacen “horas extras y trabajan más días”. “Queremos reducir esa presión antes de que se vuelva un problema”, cerró Bedford.

Accidente de avión en Estados Unidos causa 11 muertos

En medio del cierre gubernamental, al menos 11 personas murieron y varias resultaron heridas este martes por un accidente de avión de carga poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan las causas del accidente.

Accidente avión en Kentucky

Duffy alertó más temprano el martes sobre un “caos masivo” debido a la falta de personal de control aéreo. "Verán cancelaciones masivas, y puede que vean que cerremos ciertas partes del espacio aéreo, porque simplemente no podemos gestionarlo debido a que no tenemos los controladores de tráfico aéreo", dijo el funcionario a periodistas.

Todd Inman, de la NTSB, dijo que la agencia no estaba notificada de escasez de personal en el aeropuerto de Louisville al momento del accidente, aunque se ha iniciado una investigación completa, incluida la dotación de personal del control de tráfico aéreo.

