Estados Unidos e Irán vuelven a enfrentarse tras el ataque contra un barco en el estrecho de Ormuz

Este domingo, Irán lanzó drones y misiles contra Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, sus países vecinos del Golfo, y anunció que, como respuesta a los nuevos ataques de Estados Unidos, cerró el estrecho de Ormuz. De esta forma, el conflicto se reanudó en Medio Oriente.

Estrecho de Ormuz

Cómo empezó este nuevo enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico iraní, declararon que atacaron dos barcos en el estrecho de Ormuz: el primero por “haber puesto en peligro la seguridad marítima al desactivar sus sistemas”; y el segundo por “violar las regulaciones” en el paso marítimo.

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Poco después, compartieron un nuevo comunicado con una fuerte amenaza: “Advertencia urgente. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) declara a todos los países vecinos: ¡el tiempo de la contención HA TERMINADO! Irán ahora atacará la infraestructura perteneciente al enemigo americano-sionista, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Jordania, Catar y todos sus socios”.

Para luego advertir que “estos ataques serán devastadores, privando a Estados Unidos y a sus aliados del suministro de petróleo y gas de la región durante años por venir. Han sido advertidos. No hay excusas. Golpearemos”.

Guardia revolucionaria de Irán

Como respuesta a la ofensiva contra el primer barco, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) realizó nuevos ataques contra Irán, remarcando que “entre los objetivos se encontraban instalaciones iraníes de misiles y drones, capacidades navales, instalaciones de almacenamiento de municiones, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera”.

En ese contexto, medios iraníes informaron explosiones en el sur del país, en Bandar Abás, Sirik y en la isla de Qeshm.

Según el Centcom, la primera embarcación alcanzada por Irán era un portacontenedores con bandera de Chipre. “Un miembro de la tripulación civil está desaparecido y el navío no está en condiciones de continuar su ruta debido a un incendio a bordo y a los graves daños sufridos en la sala de máquinas”, detalló el organismo.

Irán alerta de explosiones cerca del Estrecho de Ormuz

La agencia de seguridad marítima británica UKMTO reveló que el ataque sucedió 7 kilómetros al este de la península de Musandam, en Omán. Y agregó que la tripulación logró dejar la nave en una lancha salvavidas. Luego de este incidente, Irán anunció que “el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y hasta el fin de las intervenciones estadounidenses en esta región; no se permitirá que ningún buque lo atraviese”.

Teherán autorizó un solo corredor de navegación a través de este paso marítimo, cerca de sus costas, y se niega a retornar a la situación previa a la guerra, cuando había libre tránsito allí.

Estrecho de Ormuz

Qué ocurrió con el protocolo de acuerdo firmado por Irán y Estados Unidos

El 17 de junio pasado, Washington y Teherán firmaron un protocolo de acuerdo en el que se aceptaron 60 días de tregua para negociar el final de la guerra, un conflicto que empezó el 28 de febrero por el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Sin embargo, días atrás el presidente estadounidense, Donald Trump, denunció que el alto el fuego “terminó” por los ataques iraníes contra diferentes barcos, aunque autorizó, paradójicamente, a continuar las negociaciones con la república islámica.

El representante iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, advirtió que su país no se sentirá obligado por el protocolo de acuerdo si el gobierno de Estados Unidos “sigue incumpliendo sus compromisos”.

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Por su parte, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, declaró este sábado que la “venganza” es inevitable", en declaraciones que realizó tras el funeral de su padre y antecesor, Alí Jamenei, que perdió la vida en los ataques del 28 de febrero.

Mojtaba Jamenei

“Le dije a nuestro líder mártir que juramos vengar su sangre pura y la de todos los mártires de estas dos guerras. Esta venganza es la voluntad de nuestra nación y debe cumplirse, inevitablemente", afirmó. Luego apuntó contra los “asesinos criminales y deshonrosos”, y afirmó que los nombres de los responsables “figuran en una lista”.

Al viralizarse esa declaración, Trump acusó a Teherán de querer matarlo y aseguró que dejó órdenes para arrasar Irán si eso ocurre.

HM / EM