Estados Unidos ordenó retirar al personal no esencial de su embajada en Arabia Saudita por los ataques hutíes

Estados Unidos ordenó la salida de los empleados gubernamentales que no cumplen funciones de emergencia en su embajada en Arabia Saudita, junto con sus familiares, ante la intensificación de los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el territorio saudí. La medida fue confirmada el miércoles 21 de octubre por el Departamento de Estado y busca reducir los riesgos para el personal diplomático en medio de una creciente tensión en Medio Oriente.

El portavoz de la cartera, Tommy Pigott, explicó que la decisión responde al aumento de las hostilidades contra Arabia Saudita, incluidos ataques contra aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas. Según señaló, estas operaciones provocaron víctimas entre la población y graves alteraciones en los desplazamientos “La seguridad y protección del personal del Departamento y sus familias siguen siendo la máxima prioridad”, sostuvo el funcionario, quien aseguró que Washington continuará adoptando las medidas necesarias para proteger a sus empleados.

La orden alcanza al personal que no desempeña tareas de emergencia y a sus familiares, por lo que no implica la retirada total de los trabajadores estadounidenses que permanecen en el país.

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Los ataques contra aeropuertos e instalaciones petroleras

La decisión de Washington se produjo después de una serie de ofensivas atribuidas a los hutíes, un movimiento armado de Yemen respaldado por Irán, que intensificó sus operaciones contra Arabia Saudita durante las últimas semanas. Entre los principales objetivos estuvo el Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en Riad, que permaneció cerrado desde el 10 de octubre tras un ataque de gravedad. Aunque posteriormente se autorizó la reanudación de algunos vuelos, las operaciones continuaron bajo restricciones y varias aerolíneas internacionales mantuvieron suspendidos sus servicios hacia la capital saudí.

La escalada también alcanzó instalaciones vinculadas con la producción energética. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita informó que dos personas murieron y otras dos resultaron heridas por la caída de restos de un dron interceptado sobre el yacimiento petrolífero de Shaybah, ubicado en el sureste del país, cerca de la frontera con Emiratos Árabes Unidos.

Además, las autoridades saudíes informaron sobre la interceptación de varios drones dirigidos contra su territorio. La coalición militar encabezada por Riad, que interviene en Yemen en apoyo del gobierno reconocido internacionalmente, también denunció nuevas incursiones aéreas. Los hutíes, por su parte, reivindicaron ataques contra el aeropuerto de Riad y justificaron sus operaciones con acusaciones sobre el presunto apoyo saudí a las fuerzas gubernamentales yemeníes.

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La advertencia de Washington ante una posible escalada

En una nueva alerta de seguridad, las autoridades estadounidenses advirtieron que las hostilidades podrían extenderse rápidamente más allá de las zonas directamente afectadas. La recomendación se suma a las medidas adoptadas para reducir la exposición de los trabajadores diplomáticos y sus familias.

La embajada estadounidense en Riad ya había sufrido daños importantes al comienzo de la guerra con Irán y durante meses funcionó con una dotación reducida. Aunque algunos diplomáticos habían regresado en los últimos meses, el nuevo escenario obligó a Washington a limitar nuevamente su presencia.

El Departamento de Estado aclaró, además, que la orden de salida del personal no esencial se aplica específicamente a Arabia Saudita. Las representaciones diplomáticas estadounidenses en otros países del golfo Pérsico también tendrán ajustes temporales de personal debido a las restricciones operativas, pero eso no equivale a una orden general de evacuación para toda la región.