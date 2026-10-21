A 25 años del 11-S: la verdad sobre la calidad del aire y la respuesta oficial sale a la luz en miles de páginas desclasificadas

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este miércoles la publicación de otros 40.000 documentos vinculados con los atentados del 11 de septiembre de 2001. La nueva entrega amplía el acceso público a los registros oficiales sobre las consecuencias ambientales y sanitarias del ataque contra las Torres Gemelas, que dejó miles de muertos y expuso a trabajadores de emergencia, vecinos y empleados a sustancias potencialmente peligrosas.

La documentación se incorpora al portal público creado por la ciudad para reunir archivos relacionados con la calidad del aire en el Bajo Manhattan y la respuesta del gobierno local después de los atentados. En conjunto, los nuevos registros superan las 200.000 páginas y se suman a los más de 170.000 documentos que la administración municipal había divulgado en septiembre.

La publicación representa un nuevo avance en una disputa por el acceso a información que se extendió durante años. Los archivos habían sido reclamados por sobrevivientes, familiares de víctimas, trabajadores de emergencia y organizaciones que buscaban conocer qué sabían las autoridades sobre los riesgos de contaminación y cuándo tuvieron conocimiento de ellos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El 25° aniversario del atentado a las Torres Gemelas desnudó la crisis interna de EE.UU.

Los documentos que estuvieron bajo reserva durante años

La divulgación de los nuevos registros se produce después de que el gobierno municipal alcanzara un acuerdo para poner fin a dos demandas presentadas por la organización 9/11 Health Watch. Los reclamos judiciales estaban relacionados con las restricciones para acceder a documentos sobre la calidad del aire, la exposición a sustancias tóxicas y los posibles efectos de esa contaminación sobre la salud.

Entre los materiales que ya se encuentran disponibles figuran informes sobre las condiciones ambientales posteriores al derrumbe de las Torres Gemelas, comunicaciones oficiales y registros que permiten reconstruir las decisiones tomadas por las autoridades durante los meses posteriores al ataque.

Uno de los documentos más relevantes es el denominado Memorando Harding, atribuido a Robert Harding, quien se desempeñaba como vicealcalde en 2001. Ese escrito advertía sobre los riesgos de la exposición a sustancias tóxicas en la Zona Cero, mientras públicamente se transmitían mensajes que presentaban el aire del Bajo Manhattan como seguro.

El portal también incluye los archivos conocidos como las “68 cajas”, que no fueron localizados hasta 2025 pese a los reiterados pedidos de acceso a la información, además de documentación relacionada con el edificio 7 del complejo del World Trade Center.

Las consecuencias sanitarias de los atentados

Uno de los principales objetivos de la publicación es esclarecer el impacto de los residuos, humo y polvo generados por los ataques sobre quienes vivían, trabajaban o participaron en las tareas de rescate en las inmediaciones del World Trade Center.

Tras el derrumbe de las torres, miles de personas estuvieron expuestas a una mezcla de contaminantes. Con el paso del tiempo, numerosos sobrevivientes y trabajadores de emergencia denunciaron enfermedades respiratorias, distintos tipos de cáncer y otros problemas de salud que relacionaron con aquella exposición. La información reunida en los archivos puede resultar fundamental para reconstruir las condiciones de las tareas de limpieza y determinar qué información circulaba entre los funcionarios municipales y federales durante ese período.

Además, los registros pueden ayudar a los sobrevivientes a demostrar que estuvieron en la Zona de Exposición de Nueva York, un requisito relevante para acceder a programas federales de asistencia médica y compensación económica establecidos para las víctimas del 11-S. La administración de Mamdani anunció que destinará personal especializado para colaborar con los afectados en la búsqueda de documentación que permita acreditar su presencia en las áreas alcanzadas por la contaminación.

El horror del 11S: minuto a minuto de los ataques a las Torres Gemelas y el Pentágono

El alcalde sostuvo que el compromiso de la ciudad con las víctimas debe mantenerse más allá de los aniversarios de los atentados. La iniciativa busca facilitar el acceso a información pública y dar respuestas a quienes llevan décadas reclamando explicaciones sobre las consecuencias del ataque.

Para garantizar la continuidad del sistema, el presupuesto municipal del año fiscal 2027 contempla 34 millones de dólares destinados a la creación y el mantenimiento del portal de documentos.

La plataforma seguirá incorporando nuevos materiales durante los próximos meses, a medida que los equipos jurídicos revisen los archivos y retiren los datos personales cuya publicación pueda comprometer la privacidad de las personas involucradas.

CS