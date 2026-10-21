La depresión tropical Veintidós-E se formó en el Océano Pacífico y se convertirá en la tormenta tropical Vance. Se formó al sur de Acapulco, México y, según pronósticos oficiales, evolucionará hasta transformarse en un huracán de categoría 3 que desembarcará en Colima y Michoacán.

Según la Comisión Nacional del Agua en México (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), el sistema presenta podría intensificarse rápidamente. Este presenta vientos máximos sostenidos de 55 km/h, ráfagas de hasta 75 km/h y se desplaza hacia el oeste a 11 km/h.

El huracán Isaías dejó al menos cuatro muertos durante su paso por Estados Unidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tormenta tropical Vance: cómo será su trayectoria

Según el pronóstico, la tormenta tropical Vance alcanzará la categoría 1 de huracanes el jueves 22 de octubre y se encontrará a 775 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, en Guerrero. El viernes por la mañana, llegará a la categoría 2 y a la 3 por la tarde, a 610 kilómetros del estado mexicano.

Según el pronóstico, la tormenta tropical Vance alcanzará la categoría 1 de huracanes el jueves 22 de octubre

Durante el sábado, el huracán descenderá al segundo nivel, en el que se mantendrá estable durante el domingo y el lunes. Este se acercará a Punta San Telmo, Michoacán, para luego continuar su camino a 415 kilómetros de Manzanillo, Colima. Es importante aclarar que las proyecciones pueden cambiar con las evoluciones del sistema.

El huracán Simón golpea como categoría 4 y amenaza centros turísticos y poblados vulnerables en México

Actualmente, el sistema permanece mar adentro y se encuentra distanciado de la costa mexicana. Es por ello que el Servicio Meteorológico Nacional mexicano afirmó que el fenómeno no representa una afectación directa para el territorio nacional. De igual manera, se recomienda informarse a través de los avisos oficiales para conocer cualquier cambio de intensidad.

JSM