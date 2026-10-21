Quién es Sthepen Hubbard, el ciudadano estadounidense liberado por Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin anunció este miércoles la liberación del ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, quien se encontraba detenido en Rusia. El hecho se concretó tras reunirse con Steve Witkoff, el enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump.

Según Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, Moscú esta dispuesto a retomar las reuniones a tres bandas con Kiev y Washington "hacia el 10 de noviembre", es decir, después de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

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Ushakov también mencionó un posible encuentro entre Putin, Trump y el mandatario chino, Xi Jinping, en Shenzhen, en China, al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en noviembre

Quién es Stephen Hubbard

Hubbard, de 74 años y profesor jubilado, creció en Big Rapids, Michigan, y sirvió en la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional de los Estados Unidos, según los registros militares citados por el medio New York Times.

Obtuvo una maestría en inglés y vivió en Japón durante 25 años, donde fue maestro antes de mudarse a Chipre y luego, en 2014, a Izyum, en el este de Ucrania, con una pareja ucraniana.

Fue detenido por Rusia en abril de 2022

Según explicó la cadena de televisión Fox, Hubbard subsistía con una pensión de uno 300 dólares al mes y tenía pocos vínculos con gente de la zona. También se comprobó que los hermanos hablaron con él por última vez en septiembre de 2021.

Cómo fue capturado

Dos meses después de Rusia lanzara la guerra en febrero de 2022, capturó Izyum. Las fuerzas ucranianas retomaron la ciudad en septiembre de 2022, pero para entonces Hubbard se encontraba bajo custodia rusa.

Según los medios estales rusos, Hubbard fue detenido en abril de 2022 y se la acusó de estar en guardia en un puesto de control militar ucraniano. Tras su juicio, un tribunal de Moscú lo condenó en octubre de 2024 por ser mercenario y lo sentenció a seis años y diez meses de prisión.

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Los fiscales afirmaron que Hubbard se había unido a una unidad de defensa territorial ucraniana, donde recibió entrenamiento, armas y municiones, y se le prometieron 1000 dólares al mes.

Martin de Luca, su abogado radicado en Estados Unidos, declaró en junio de 2025 que su defensor le comentó que los cargos en su contra eran falsos y que no pertenecía a ninguna unidad militar ni de combate.