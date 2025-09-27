“Están dando el mensaje de que matar judíos tiene su recompensa”

“El reconocimiento occidental del Estado palestino demuestra que asesinar judíos tiene su recompensa”, dijo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ante la ONU.

Netanyahu denunció a los líderes que habían reconocido un Estado palestino. Sus comentarios se produjeron días después de que Francia encabezara una cumbre especial en el marco de la Asamblea General, en la que varios gobiernos occidentales reconocieron al Estado de Palestina en el contexto de la guerra de Gaza que dura casi dos años.

“Es nuestra verdad: la verdad de los ciudadanos de Israel, la verdad de los soldados israelíes, la verdad de nuestra nación”, dijo Netanyahu en el aeropuerto Ben Gurion antes de su partida, según un comunicado de su oficina.

Condenaré a aquellos líderes que, en lugar de juzgar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, quieren darles un Estado en el corazón de Israel. Esto no sucederá.

El miércoles, Netanyahu dijo que la reciente oleada de reconocimientos del Estado palestino, incluidos los de Gran Bretaña y Francia, “no obliga a Israel de ninguna manera”, y calificó esto de “vergonzosa capitulación de algunos líderes ante el terrorismo palestino”.

Aliado. El jueves dijo que se reuniría con el presidente estadounidense Trump por cuarta vez en Washington. “Discutiré con él las grandes oportunidades que han traído nuestras victorias, así como nuestra necesidad de completar los objetivos de la guerra: recuperar a todos nuestros rehenes, derrotar a Hamas y ampliar el círculo de paz que se ha abierto ante nosotros”, expresó Netanyahu.

El enviado estadounidense Steve Witkoff indicó el miércoles que esperaba un avance relacionado con Gaza en los próximos días y afirmó que Trump presentó un plan a los países árabes e islámicos. “Presentamos lo que llamamos el plan de 21 puntos de Trump para la paz en Medio Oriente y Gaza”, dijo Witkoff. “Creo que aborda las preocupaciones de Israel, así como las de todos los vecinos de la región”, dijo en el marco de la Asamblea General, sin dar más detalles sobre los 21 puntos. “Tenemos la esperanza, y diría incluso confianza, de que en los próximos días podremos anunciar algún tipo de avance”.