Francia prohíbe el acceso de menores de 12 años a nuevos vagones de trenes de alta velocidad

La compañía ferroviaria francesa TGV prohibió el ingreso de menores de 12 años a sus vagones exclusivos de primera clase. La medida generó malestar en internet y en los medios franceses, que consideraron la medida “discriminatoria” para las familias que viajan con niños.

La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Francesa (SNCF) explicó que la medida comenzará a regir a partir de febrero y está orientada a “viajeros frecuentes, en particular de negocios, que buscan mayor comodidad”. El servicio funcionará entre semana, exclusivamente en el trayecto Lyon-París, mientras que el resto de las formaciones continuará ofreciendo vagones de primera clase y clase estándar.

La empresa estatal detalló que la nueva clase Optima Plus promete “comodidad exclusiva”, con “asientos diseñados para preservar su privacidad, para un viaje tranquilo, ideal para trabajar o relajarse”. “El vagón está situado al final del tren para evitar que otros pasajeros pasen por la zona reservada", detallaron.

Controversias en internet y en los medios franceses

El nuevo servicio generó controversias en internet, medios franceses y organizaciones vinculadas a la infancia. Sarah El Hairy, la Alta Comisionada francesa para la Infancia, calificó la prohibición como “impactante”. “Viajar con niños no es un problema que se debe solucionar, sino una realidad que se debe apoyar”, remarcó.

"Cuando se da la impresión de que el confort de los adultos depende de la ausencia de niños, resulta chocante", señaló. "No podemos decir: 'Cuidado, tenemos menos niños, tenemos problemas demográficos' y lanzar señales tan tajantes", agregó.

Algunos relacionaron la medida con la tasa de natalidad estancada en Francia. "Es la prueba de que el descenso de la natalidad también es cultural; hace que los niños sean tan escasos que nos vuelve intolerantes con su presencia", escribió en X el economista Maxime Sbaihi.

