Francia registra más muertes que nacimientos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

Por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Francia cerró un año con un saldo natural negativo. En 2025, el país europeo registró más fallecimientos que nacimientos, con una diferencia de aproximadamente 6.000 personas, según datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE).

El fenómeno marca un punto de inflexión demográfico histórico. “Lo más llamativo es la rapidez con la que el saldo natural se deterioró en pocos años, impulsado por una fuerte caída de los nacimientos”, explicó Sylvie Le Minez, responsable de estudios demográficos del organismo estatal, durante una conferencia de prensa.

Aumento de muertes y caída sostenida de nacimientos

Durante 2025 se contabilizaron 651.000 muertes, lo que representa un incremento del 1,5 % respecto del año anterior. Desde el INSEE atribuyen este aumento, en parte, a una epidemia de gripe invernal particularmente intensa en enero, aunque también señalan una tendencia estructural vinculada al envejecimiento de la población: las generaciones del baby boom están alcanzando edades de mayor mortalidad.

En paralelo, los nacimientos descendieron a 645.000, un 2,1 % menos que en 2024. Se trata del nivel más bajo registrado desde el final de la Segunda Guerra Mundial y del cuarto año consecutivo de caída. En comparación con 2010, año del último pico, la reducción alcanza el 24 %.

La baja en los nacimientos está directamente relacionada con la disminución de la fecundidad. El indicador coyuntural de fecundidad se ubicó en 1,56 hijos por mujer, por debajo del 1,61 registrado en 2024. Es el nivel más bajo desde el final de la Primera Guerra Mundial.

Este descenso no es reciente: desde 2010, cuando el índice alcanzaba los 2,02 hijos por mujer en la Francia metropolitana, la tendencia ha sido persistentemente a la baja.

Crecimiento poblacional sostenido por la migración

A pesar del saldo natural negativo, la población total de Francia continuó creciendo levemente gracias a un saldo migratorio positivo estimado en 176.000 personas. Como resultado, la población aumentó un 0,25 %.

Al 1 de enero de 2026, el país cuenta con 69,1 millones de habitantes, incluidos 2,3 millones en los territorios de ultramar. No obstante, el saldo natural contribuyó a una reducción poblacional del 0,01 %, reflejando el impacto directo del cambio demográfico en curso.

LB / EM