Un terremoto de magnitud 7,8 que sacudió el sur de Filipinas este lunes causó la muerte de al menos 31 personas, tras derrumbar edificios y provocar alertas de tsunami en toda la región. Las autoridades filipinas indicaron que hay al menos 12 desaparecidos y 34 heridos.

El sismo marítimo afectó directamente el sur de General Santos, una ciudad de unos 720 000 habitantes, donde al menos nueve personas perdieron la vida. El aeropuerto de General Santos fue cerrado hasta nuevo aviso.

Una serie de fuertes réplicas volvió a impactar la zona unas dos horas después del primer sismo, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. La más fuerte registró una magnitud 6,5. Las autoridades filipinas instaron a la población de las regiones costeras afectadas a desplazarse a terrenos más elevados, ante la posibilidad de que se produzcan olas gigantes.

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Tras el desastre, los equipos de rescate buscan sobrevivientes

En General Santos, un periodista de la AFP observó cómo los equipos de rescate excavaban entre los escombros de una popular cadena de supermercados en un intento desesperado por llegar a los cuerpos de dos empleados atrapados debajo.

Videos publicados en redes sociales muestran un centro comercial con un restaurante de comida rápida reducido a escombros, mientras que en otro se veía cómo se derrumbaba un edificio escolar que, según las autoridades, estaba desocupado. "¡Dios mío, se derrumbó! ¡El edificio realmente se derrumbó!", se oye gritar. En otro video verificado por la AFP, se veía a niños en edad escolar gritando en los brazos de sus maestros mientras el terremoto los sacudía violentamente de un lado a otro en el suelo.

Rene Punzalan, jefe de desastres de la provincia de Sarangani, una de las más afectadas, dijo a la AFP que 14 personas habían muerto solo en el municipio de Glan, a raíz de un deslizamiento de tierra que sepultó sus hogares al pie de una montaña. "El deslizamiento de tierra ocurrió inmediatamente después del terremoto, por lo que se perdieron muchas vidas", dijo, y agregó que algunas zonas aún no habían informado si habían sufrido víctimas. "El mayor desafío es la comunicación. Se cortó la electricidad, por lo que es difícil obtener información actualizada". Luego aseguró que los habitantes de la región tienen miedo de que haya nuevas réplicas..

Alerta de tsunami en las costas del Pacífico

Un aviso del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico había indicado que era posible que se produjeran olas de tsunami a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea. Pero a media tarde de las Filipinas (en la madrugada de Argentina), el alerta ya se había cancelado. Se informó de que las olas que llegaron a la costa del Pacífico de Japón, donde las autoridades habían emitido un aviso de tsunami, no superaron los 20 centímetros.

Punzalan también indicó que más de 2000 personas evacuadas debido a este alerta esperan la autorización para regresar a sus hogares. "Estamos evaluando la situación para ver si es seguro", añadió.

La NASA alertó dónde será el próximo tsunami a través del sistema "Guardian"

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, quien suspendió las clases en toda la isla de Mindanao en lo que iba a ser el primer día de clases, había pedido a los residentes de las zonas costeras que evacuaran de inmediato. "Vayan a terrenos más elevados ahora mismo. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás", enfatizó.

Los terremotos son un fenómeno muy frecuente en Filipinas, ya que el país se ubica en la zona conocida como el "Anillo de Fuego" del Pacífico, un arco de intensa actividad sísmica que se extiende desde Japón hasta el sudeste asiático. El este de Mindanao fue sacudido en octubre por dos sismos de magnitud 7,4 y 6,7 que causaron la muerte de al menos ocho personas. Apenas unos días antes, un terremoto de magnitud 6,9 causó la muerte de 76 personas y destruyó o dañó 72 000 edificios en la provincia de Cebú, en el centro del país.