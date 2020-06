George Floyd: primer y conmovedor funeral en Minneapolis

Miles de personas acudieron hoy a Minneapolis a la primera conmemoración del funeral público de George Floyd, el afro-americano de 46 años que levantó una ola de protestas en todo el país por ser brutalmente asfixiado por cuatro policías blancos, mientras jadeaba "no puedo respirar". El hombre había sido arrestado por la supuesta tenencia de un billete falso de 20 dólares.

"He visto a muchos estadounidenses de diferentes razas y edades marchar juntos y alzar sus voces juntos, estamos en un punto de inflexión", dijo el reverendo de Nueva York, Al Sharpton, un conocido líder en la lucha por los derechos civiles, justo antes de recordar a la víctima. En un discurso conmovedor en el gran santuario de la North Central University, miembros de la familia y su abogado estuvieron presentes.

