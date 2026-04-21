Gravísima cornada a Morante de Puebla en Sevilla: sufrió perforación de recto y fue operado de urgencia

Morante de Puebla sufrió una gravísima cornada durante la Feria de Abril de Sevilla. El accidente ocurrió el pasado lunes, en una tarde que había comenzado sin complicaciones en la plaza de toros de La Maestranza.

Morante de Puebla fue brutalmente embestido por el cuarto toro durante la décima corrida del ciclo sevillano. La cogida fue rápida, el torero quedó tendido en el piso y el animal lo embistió.

El hombre sufrió perforación de recto, lesión en el esfínter y requirió una cirugía inmediata. Fue en la misma plaza donde comenzó la intervención y se extendió por más de dos horas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Javier Milei rindió homenaje al papa Francisco en el Santo Sepulcro

El cirujano fue Octavio Mulet Zayas, quien explicó que no se trata de una herida letal, pero es extremadamente compleja por la zona afectada. "Es la zona anal, del recto. Ha habido que hacer una reparación de esfínteres, lo que hace de la intervención una cirugía más compleja que inmediata", detalló el médico. "Este tipo de percances son complicados. Hay que esperar unos 10 días para ver cómo se va recuperando la herida antes de dar plazos de recuperación", añadió.

Asimismo, tuvieron que asegurarse de que no existan otras lesiones, ya que el animal lo arrolló y pisoteó. "También le hemos explorado la zona lumbar. En un principio, no hay ninguna lesión en la columna, a la espera de más pruebas", indicaron.

Luego de la intervención, Morante de Puebla fue trasladado al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, donde permanece bajo vigilancia médica. Esta mañana de martes fue trasladado a planta tras pasar una noche tranquila y sin fiebre en la unidad de cuidados intensivos. Aunque su pronóstico sigue siendo muy grave, Morante evoluciona de forma favorable.

Javier Milei cruzó a Alberto Fernández por el precio de la carne: "Analfabeto e incompetente"

Desde la cama del hospital, el torero contó al periodista Zabala de la Serna, del diario El Mundo: "he pasado una noche un poco regular, de dormir poco. Y bueno, la verdad es que no he tenido mucho dolor. Tendré que estar unos días así como poco. Espero poder pasarlo con un poco de paciencia".

Además, explicó que deberá alimentarse mediante nutrición parenteral, es decir, por vía intravenosa que le proporcione los nutrientes necesarios. "Nulo alimento. Dicen que es como un catéter... que te lleva más a la vena para que entre el alimento mucho mejor", señaló.

"He tenido un dolor inmenso y además muchísimo miedo porque vi que el toro me había cogido y pensaba que estaba sangrando. Temía que me hubiera alcanzado las tripas. Cuando llegué a la enfermería y el sangrado era poco, me relajé bastante, pero sí que me dolió muchísimo", agregó el diestro.

Jorge Macri activó un protocolo ante las amenazas de tiroteos escolares: "No se trata de una broma, es un delito"

El primer parte médico indicó: “herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 centímetros. Lavado de herida, y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal. Pronóstico: muy grave, le impide continuar la lidia, siendo hospitalizado”.

El desenlace fue sorpresivo, ya que minutos antes, Morante de Puebla había cortado la oreja de su primer toro y se mostraba cómodo, incluso bromista, en el callejón.

GD/fl