“Hay temas muy sensibles en juego”

El sociólogo Rubén Díez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, analiza el panorama político español frente al fracaso de Alberto Núñez Feijóo de formar gobierno.

—¿A Núñez Feijóo lo complicó su ambigüedad frente a Vox? ¿La oposición interna de una figura tan poderosa como la de Díaz Ayuso influyó en eso?

—Creo que sobrevaloramos la posición de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con respecto a Núñez Feijóo. Está claro que hay ambigüedad con respecto a Vox, pero se debe más a que no está clara la estrategia, que a dinámicas de oposición interna frente a Feijóo.

”De hecho, ahora Díaz Ayuso no está siendo crítica en ningún caso con Feijóo y el partido parece que comparte, a grandes rasgos, lo que Feijóo está haciendo, su estrategia.

”Hay que tener en cuenta que, en Madrid, Vox no gobierna. Díaz Ayuso tiene la mayoría absoluta, quizás porque ha sabido manejar bien, justamente, los discursos en campaña con respecto a Vox y eso le ha permitido mantener el poder en ella sola, en el Partido Popular.

—Los independentistas catalanes sostienen que el referendo y la amnistía son innegociables. ¿Está Sánchez en condiciones de aceptar eso? Hay voceros del PSOE que dicen que sobre la amnistía se puede hablar, pero el referendo está completamente fuera de la agenda. —Pues, hasta donde quiera arriesgar. La amnistía y el referéndum están generando oposición entre muchas capas de la población, y la solución que podría tomar Sánchez es llevar a cabo esas dos propuestas, la amnistía y el referéndum, pero de forma maquillada. “Eso no es fácil porque se plantea que esas medidas serían inconstitucionales, lo que llevaría la situación a los tribunales. Si se concedieran esas medidas o algo parecido, pero dicho con otro lenguaje, probablemente se trasladaría a la Justicia”.

—¿Es lógico pensar que si hay nuevas elecciones arrojarán un resultado diferente?

—Ahora es tiempo de ver cómo transcurren los acontecimientos porque no todo el electorado de Sánchez estaría a favor de conceder esas medidas. “Ya hay algunos sondeos que indican que al menos entre uno o dos votantes del PSOE, no estaría de acuerdo con las condiciones. Y que, de concederse, en unas hipotéticas elecciones podría no votar a Sánchez. Eso no quiere decir que vaya a votar al Partido Popular, pero sí que no votarían a Sánchez. Y quizás eso pudiera modificar los resultados. De todas maneras, son hipótesis, porque la gente tiene muy claro qué partido quiere que gobierne. Cuestiones tan controvertidas que están relacionadas con la idea de nación y de comunidad política, como es la amnistía y el referéndum, y todas estas cesiones al separatismo y al nacionalismo, son temas muy sensibles que podrían hacer variar la orientación del voto en caso de elecciones. La opción que tiene Sánchez es que, si no acepta lo que le proponen los separatistas, él podría ir a los comicios diciendo: ‘Ven, yo sí soy de fiar, porque tampoco acepto las condiciones’. Y con eso salvará una posible caída de votos y mantendría los escaños que ha conseguido”.