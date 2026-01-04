Jaime Bayly celebró emocionado la caída de Maduro: "Viva Trump carajo"

Histórico y acérrimo opositor del chavismo, el escritor, conductor y periodista peruano Jaime Bayly festejó emocionado la "operación perfecta" de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, e indicó que espera "que el dictador termine sus días en la cárcel, por todo el mal que ha hecho a su país".

"Hoy sábado 3 de enero de 2026 es un día histórico, un día feliz, un día inmensamente feliz, el día con el que tantos habíamos soñado, ha caído Maduro..." dijo Bayly conmovido por los sucesos.

"Viva Venezuela libre, viva María Corina, viva Edmundo González Urrutia, viva Trump carajo, viva Trump, vivan las fuerzas militares de Estados Unidos, que maravilla lo que han hecho, no lo puedo creer...", agregó el periodista peruano nacionalizado estadounidense, destacando que no había podido casi dormir siguiendo la operación brillante, admirable, perfecta, de los militares de Estados Unidos".

"Felicito de corazón al presidente Trump, a Marco Rubio, a Pete Hegseth, al general Cayne, esto debía hacerse en Nochebuena, pero los planes cambiaron el 24 de diciembre porque Trump prefirió ordenar un bombardeo en Nigeria, para proteger a los cristianos en ese país" destacó Bayly, que luego resenó la operación militar, indicando que confía en la transición que prometió Trump lleve, finalmente, a la libertad de los venezolanos".

