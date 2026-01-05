Lanzan criptoestafa desde la cuenta de González Urrutia y afirman que sufrió un hackeo

En medio de la conmoción política que vive Venezuela, Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que se autoproclamó presidente en las últimas elecciones, sufrió el hackeo en su cuenta de la red social X (antes twitter) que derivó en una estafa con criptomonedas.

Aprovechando la atención mundial, los ciberdelincuentes publicaron un mensaje que comenzaba con retórica patriótica sobre Venezuela, para luego invitar a los seguidores a invertir en un token fraudulento denominado $LIBRE. Según informó la agencia Noticias Argentinas, el ataque informático fue confirmado oficialmente por la Plataforma Unitaria Democrática.

A través de su cuenta @unidadvenezuela, la coalición opositora informó: “La cuenta de X del Presidente Edmundo González Urrutia fue hackeada luego de la publicación de un video el día de hoy a las 5 pm”. Desde el espacio político aseguraron que “oportunamente se anunciará la recuperación de la cuenta”. Finalmente, tanto la estafa como ese mensaje fueron eliminados.

El posteo apócrifo imitó el tono del dirigente, celebrando la “lucha contra la opresión” y la supuesta victoria sobre la dictadura. Sin embargo, el hilo culminaba con un pedido de dinero digital: “¡Únete a la lucha con $LIBRE…”, y daba una dirección de billetera virtual para captar fondos de usuarios desprevenidos.

El ataque siguió un patrón similar al sufrido recientemente por otras figuras políticas, donde se secuestran cuentas de alto perfil para promocionar “memecoins” y realizar una estafa de salida rápida (pump and dump y rug pull).

El tuit comenzaba con frases emotivas: “Hoy nos liberamos de las cadenas… los vientos de libertad soplan fuerte en nuestra tierra”, y de inmediato solicitaba la compra del activo digital bajo la premisa de ser “el símbolo de la independencia”.

El mensaje falso llegó a acumular 190.000 visualizaciones, lo que elevaba el riesgo de que miles de seguidores hayan caído en la trampa financiera. Expertos en ciberseguridad advirtieron a los usuarios de redes sociales que los líderes políticos no suelen solicitar fondos mediante tokens recién creados en redes sociales y recomiendan no interactuar con el contrato publicado.

¿Qué es una estafa "rug pull" en el mundo de las criptomonedas?

Un "rug pull" (tirón de alfombra) es un tipo de estafa en la que los desarrolladores de un proyecto cripto promocionan un token para atraer inversiones rápidamente, a menudo utilizando cuentas hackeadas de celebridades para generar confianza. Una vez que el precio sube por la demanda artificial, los estafadores retiran toda la liquidez del mercado y desaparecen, dejando a los inversores con activos que no valen nada.

El particular caso de Milei con $Libra

A pesar de que en la mayoría de los casos se trata de hackeos, el presidente argentino Javier Milei admitió en febrero de 2025 que él sí difundió, pero "no promocionó", la criptomoneda $Libra desde su cuenta de X.

"Yo no tengo nada que ocultar. (...) Yo no lo promocioné, lo difundí", dijo en ese entonces el mandatario en una entrevista. Insistió en que obró "de buena fe", insistió en que no cometió "ningún error" y que, en todo caso, aprendió la lección de que debe poner "filtros" y "levantar murallas" a su alrededor.

El hecho es investigado tanto en la Justicia local como en la de Estados Unidos. Además, una comisión investigadora especial del Congreso de la Nación señaló que “la promoción del proyecto $Libra no constituyó un hecho aislado, dado que en diciembre de 2024 se registró una maniobra financiera similar vinculada a la moneda digital de KIP Protocol, en la que también participó con su promoción el presidente de la Nación”.

