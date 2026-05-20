James Murdoch, hijo de Rupert, compra parte de Vox Media y la revista New York

James Murdoch, el hijo menor del magnate Rupert Murdoch, está tomando la adquisición de la mitad de la red de podcasts Vox Media, la revista New York y Vox.com por más de 300 millones de dólares.

El heredero de la fortuna de los medios de comunicación, de 53 años, recalcó que no buscaba adquirir un medio de comunicación diario, sino un "periodismo más extenso y reflexivo" que conectara con la cultura, según declaró en una entrevista a The New York Times. "Queremos crear plataformas donde personas realmente talentosas puedan desarrollar el mejor trabajo de sus vidas".