Cuando Volver al Futuro llegó a los cines, nadie imaginaba que aquella comedia de ciencia ficción terminaría convirtiéndose en una de las películas más exitosas de su época. El DeLorean, la relación entre Marty McFly y el Doc Brown, y una banda sonora inolvidable marcaron generaciones y consolidaron su lugar en el corazón de la cultura pop. Sin embargo, detrás de todo esto existieron miles de obstáculos en su realización, incluyendo el cambio de actor para interpretar al protagonista.

Con su estreno hace 40 años -el 3 de julio en Estados Unidos y el 26 de diciembre en Argentina-, la historia de un estudiante de secundaria enviado accidentalmente al pasado en una máquina inventada por su amigo científico se salvó de haber quedado en un cajón. Había sido rechazada 40 veces en cuatro años, según recordó el productor y co guionista del filme, Bob Gale.

"Nos decían que las películas de viajes en el tiempo no generaban dinero", explicó el escritor, a quien se le ocurrió la idea original. Armó la historia junto al director Robert Zemeckis y con varios idas y vueltas y reescrituras el rodaje se concretó gracias a la ayuda de Steven Spielberg y Universal Pictures. Por eso, el cambio del actor protagónico generó el temor de que el proyecto se frenara indefinidamente.

El rol protagónico había recaído originalmente en Eric Stoltz, quien incluso llegó a filmar varias semanas bajo la dirección de Zemeckis. El joven de 23 años venía de causar mucha atención por su interpretación en la película Máscara (Mask, 1985), por la que fue nominado al Globo de Oro, pero había algo que no terminaba de encajar.

Michael Fox y Christopher Lloyd.

Stoltz encaraba el personaje desde un registro más dramático, mientras que los realizadores buscaban un tono más liviano y en clave de comedia. “Eric era un actor muy diferente y podía ser muy difícil. En aquella época, todos los actores jóvenes querían ser como (Robert) De Niro y (Al) Pacino. Creo que no era la película correcta para eso; vio drama en las cosas. Es super divertido en la vida real, pero no abordó el trabajo así”, recordó años después su ex compañera Lea Thompson, que interpretó a la madre de Marty, Lorraine, en diálogo con el escritor Caseen Gaines para su libro sobre la realización de la trilogía.

El ingreso de Michael Fox como Mart McFly

La decisión fue drástica y poco habitual en una gran producción: reemplazar al protagonista con la filmación ya en marcha. El elegido fue Michael J. Fox, entonces estrella de la serie Lazos de familia (Family Ties), quien ya había sido tenido en cuenta para el papel pero no había dicho que sí por problemas de agenda. Se incorporó al proyecto tras convencer a los productores de televisión.

“No tuve tiempo ni de pensarlo. Ni siquiera se sabía que se había producido un cambio. Me metí en el papel sin tiempo para hablar de ello”, confesó Fox en su libro de memorias “Future Boy”, al recordar aquellos días frenéticos en los que debió adaptarse a un rodaje que avanzaba a toda velocidad. También contó que el equipo intentó mantener el secreto hasta último momento, algo que solo se rompió cuando un importante medio publicó la noticia.

La llegada de Fox no solo redefinió el tono de la película, aquel en el que pensaban sus creadores, sino que también dio lugar a una de las duplas más memorables del cine. El propio actor recordó que ni siquiera había podido conocer a Christopher Lloyd -el inolvidable Doc Emmett Brown- hasta el día en que hicieron juntos su primera escena. “Saltó de la furgoneta y estaba completamente loco. Pensé, ¡Santo cielos, esto va a ser genial!”, añadió, destacando que la química fue instantánea y decisiva.

Michael Fox como Marty McFly.

En 2015, consultado por el sitio especializado Vulture, Lloyd recordó el momento en que le comunicaron que iban a reemplazar a Stoltz. Fue muy triste. Nadie se llevaba mal con Eric, pero había que hacer algo. No fue una celebración, todos estábamos felices de ir en la dirección que teníamos que ir, pero fue un poco triste”, expresó.

El motivo por el que Stoltz siguió filmando durante más de un mes y medio, aun cuando los responsables sabían que querían reemplazarlo, fue evitar que el estudio cancelara el proyecto. Finalmente, el cambio se ejecutó sin detener la producción y Michael Fox logró dividirse entre ambas producciones, rodando las escenas para Volver al Futuro por la tarde y los fines de semana.

A pesar de que se conocen algunas imágenes de Stoltz como Marty, son muy pocos los videos que trascendieron del rodaje que realizó, teniendo en cuenta de que habían avanzado mucho con la filmación. La respuesta a esto la dio el propio Gale, que en un entrevista dijo: "No las destruimos pero no queremos publicarlas completas porque, francamente, no le hace quedar bien a Eric. No queremos que la gente diga: 'Dios mío, mira qué mal estuvo'. Cometimos un error y elegimos al tipo equivocado".

La respuesta de Eric Stoltz

Para Eric Stoltz, aquel golpe profesional fue un punto de inflexión y muchos años después reconoció que si hubiera continuado como Marty McFly su carrera podría haber tenido un destino diferente al que él tenía planeado. Lejos de alimentar rencores, comentó en declaraciones a Moviehole: “Rara vez miro hacia atrás, si es que lo hago, pero en retrospectiva creo que atravesar ese período difícil me ayudó a darme cuenta de cuán liberador fue realmente”.

Eric Stoltz en su rol como director.

Y tras ser apartado de la película, agregó: “Regresé a la escuela de actuación, me mudé a Europa, hice algunas obras de teatro en Nueva York y de hecho invertí de una manera que era mucho más saludable para mí. Si me hubiera convertido en una super estrella de cine, no sé si no hubiera entrado en terapia. Por otro lado, habría sido extremadamente rico, ¡lo que hubiera sido maravilloso!”, sostuvo entre risas.

En 1987, Stoltz volvió a destacar con su actuación de Alguien Maravilloso (Some Kind of Wonderful), de John Hughes, y durante la década de los noventa alternó una y otra vez entre producciones teatrales, televisión y cine, apareciendo en películas como Quédate conmigo (1992), Killing Zoe (1993), Pulp Fiction (1994), Mujercitas (1994) y Anaconda (1997), y series como Chicago Hope, entre otras. En esa época también fue cuando comenzó a tener sus primeras incursiones como asistente de dirección.

En los últimos años, ha realizado algunas apariciones en producciones televisivas pero se ha dedicado más en su rol de director. “Me considero un director en este momento. Me gusta actuar pero, honestamente, rara vez miro hacia atrás a algo que he hecho en el pasado. Estoy demasiado ocupado e interesado en lo que sucede en el presente”, cerró.

FP/DCQ