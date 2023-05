Michael J. Fox, ampliamente recordado por su papel de Marty McFly en la saga de películas de "Volver al Futuro", realizó una dura confesión sobre el Parkinson, enfermedad que le fue diagnosticada cuando tenía 29 años. El actor canadiense-estadounidense, de 61, afirmó que, a pesar de considerarse optimista, "cada día es más duro".

"El Parkinson está golpeando la puerta de mi destino, y no voy a mentir, cada vez es más y más difícil. Se hace más duro, y cada día que pasa es peor”, relató Fox, quien hace año mantiene un férreo activismo contra la enfermedad a través de su fundación, en una entrevista para Sunday Morning (CBS).

Video viral: el emotivo reencuentro de las estrellas de "Volver al futuro"

Según sus estimaciones, el actor expuso que no le queda tanto tiempo de vida: "He pensado en la mortalidad y todo eso, y sé que no voy a llegar a los 80 años", reveló, al mismo tiempo que contó que los temblores son cada vez más intensos, lo que aumenta el riesgo de caídas y fracturas.

Michael Fox y Christopher Lloyd, quienes interpretaron a Marty McFly y el Doc Emmett Brown en "Volver al Futuro".

"No te mueres de Parkinson, te mueres con Parkinson"

En paralelo con el empeoramiento de los síntomas, el artista reveló que sufrió fracturas en ambos brazos, en un codo, una mano y en la cara debido a las caídas. "Caerse es lo que te mata cuando tienes Parkinson. Es caerte, aspirar comida, tener neumonía. Todas esas formas sutiles en las que la enfermedad te atrapa", dijo.

"Uno no muere de Parkinson, muere con Parkinson", afirmó, mientras que también habló de las complicaciones que le generó una intervención quirúrgica a la que debió someterse debido a un tumor que le fue detectado. Aunque resultó ser benigno, la operación afectó su capacidad para caminar.

Reencuentro del elenco de "Volver al Futuro".

“Me rompí la mejilla, la mano y luego el hombro. Me pusieron un hombro de reemplazo y me rompí el brazo derecho, luego el codo”. Además, en septiembre 2022, el actor sufrió la pérdida de su madre y todo eso lo ha llevado a vivir una etapa complicada, donde admitió haber sufrido "depresión".

"Ha sido un enorme esfuerzo, pero soy feliz. Lo digo porque espero que, a ciertos niveles, haya gente capaz de encontrar la felicidad pese a todo aquello por lo que estén pasando”, aseguró al destacar el apoyo constante de su esposa Tracy Pollan y sus hijos cuatro hijos, Sam, Esmé, Aquinnah y Schuyler.

Sin embargo, durante la entrevista abrió una luz de esperanza y se manifestó sobre la posibilidad de que la fundación que creó en el año 2000 pueda hallar una cura total o parcial para la enfermedad que afecta el sistema nervioso.

Fox fue diagnosticado por primera vez con Parkinson en 1991, después de grabar "Volver al Futuro 3" y cuando se encontraba en la cima de su carrera. Lo hizo público en 1998 y continuó trabajando. Tras retirarse de la actuación brevemente, continuó participando de distintas producciones en diversos papeles, como The Michael J. Fox Show y Designated Survivor.

Finalmente, dejó su carrera profesional en 2020 e informó que su condición ya había comenzado a afectar su capacidad para hablar y su memoria. Recientemente sacó el libro “No hay tiempo como el futuro”, en el que cuenta como vive con la enfermedad y en noviembre de 2022 recibió un Oscar Honorífico humanitario por su lucha contra el Parkinson.

FP/fl