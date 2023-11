"Supe que alguien me quería": Jimmy Carter, de 99 años, encabezó el funeral de su esposa Rosalynn

Jimmy Carter asistió este martes a un último homenaje en Atlanta a su esposa y exprimera dama de Estados Unidos, Rosalynn Carter, fallecida hace una semana a los 96 años. El expresidente, de 99 años, que recibe cuidados paliativos desde febrero y perdió la capacidad del habla, llegó a la iglesia Glenn Memorial en silla de ruedas, en su primera aparición pública desde el último año.

Carter arribó con una manta en su regazo que tenía una imagen del rostro de su esposa bordada y estuvo sentado en la primera fila junto a sus tres hijos y su hija; el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el expresidente Bill Clinton y las cinco primeras damas vivas de Estados Unidos —Jill Biden, Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama y Melania Trump—, así como los 11 nietos y 14 bisnietos de la pareja.

Jimmy Carter en el funeral de su esposa. FOTO: AFP

Jimmy Carter tiene 99 años. FOTO: AFP

Rosalynn murió el 19 de noviembre "en paz, con su familia a su lado", en la casa del matrimonio en Plains, en el estado de Georgia, informó en un comunicado la fundación que gestiona la imagen y el legado del político. Rosalynn se distinguió a lo largo de su vida por su compromiso con la democracia, los derechos humanos y las cuestiones de salud. Jimmy y Rosalynn Carter se casaron en 1946 y formaron una pareja inseparable tanto en la esfera pública como en la privada.

Rosalynn estuvo involucrada en las campañas y la carrera política de su marido, participando incluso en "reuniones de gabinete y sesiones informativas clave" cuando él era presidente entre 1977 y 1981. "Rosalynn fue mi compañera a partes iguales en todo lo que he logrado", declaró Jimmy Carter tras la muerte de su esposa. "Me daba buenos consejos y siempre me animaba. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, supe que alguien me quería y me apoyaba", añadió el exmandatario demócrata.

La despedida de Rosalynn comenzó el lunes, cuando antiguos y actuales agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que protege a las familias presidenciales, escoltaron su ataúd hasta la Biblioteca y Museo Presidencial Jimmy Carter en Atlanta. El público fue invitado a presentar sus últimos respetos y fuera de la iglesia hubo una manifestación a favor de Gaza. Si bien asistieron las cinco primeras damas vivas del país, George W. Bush, Barack Obama y Donald Trump no aparecieron en el funeral.

“Está muy disminuido físicamente y planea quedarse hasta el final, pero no hará ningún comentario”, dijo Jason Carter sobre su abuelo antes del servicio y añadió: “Pero todos sabemos que no se lo perdería por nada del mundo". Se trata de la pareja presidencial que llevó más tiempo casada en la historia de Estados Unidos.

Después de la presidencia, Jimmy se dedicó por completo a su esposa. Juntos llevaron a cabo proyectos humanitarios, ayudando a construir o renovar más de 4.300 viviendas asequibles en todo el mundo, uno de los mayores logros caritativos de cualquier presidente anterior.

Los emotivos discursos durante el funeral de Rosalynn Carter

El servicio estuvo lleno de amor, risas y lágrimas. La mayoría surgió cuando Amy Carter habló sobre sus padres, quienes se conocieron cuando eran niños y se casaron jóvenes. La hija menor de los Carter, de 56 años, pasó su preadolescencia en la Casa Blanca, creciendo ante el ojo público. En el funeral de su madre admitió que su parte era "difícil de leer sin llorar, así que tengan paciencia", suplicó.

Amy Carter

"Mi mamá pasó la mayor parte de su vida enamorada de mi papá. Su compañerismo y su historia de amor fueron una característica definitoria de su vida”, señaló y, en referencia a su padre, añadió: “Porque hoy no puede hablar con ustedes, voy a compartir algunas de sus palabras sobre amar y extrañar”. Luego leyó una carta que Jimmy Carter le escribió a Rosalynn hace 75 años, mientras servía en la Marina.

“Querida, cada vez que he estado lejos de ti, me emocioné cuando regresé y descubrí lo maravillosa que eres. Mientras estuve fuera traté de convencerme de que no podrías ser tan dulce y hermosa como recordaba. Pero cuando te veo, me enamoro de ti de nuevo. ¿Te parece extraño? A mí no me sorprende. Adiós, querida. Hasta mañana, Jimmy”, leyó Amy Carter.

Por su parte, James Earl 'Chip' Carter III, hijo de la pareja, en su panegírico aseguró: “Mi madre fue el pegamento que mantuvo unida a nuestra familia durante los altibajos y las buenas y malas de la política de nuestra familia”. También se sinceró sobre sus adicciones y le dio crédito a su madre por llevarlo a rehabilitación: “Me salvó la vida”, dijo. “Mi madre, Rosalynn Carter, era la mujer más hermosa que he conocido”, comentó.

