A través de un portavoz, el gobierno de Estados Unidos se expresó acerca de la visita del presidente electo de Argentina, Javier Milei, en una gira cargada de compromisos personales y de gestión de cara al mandato que iniciará el próximo 10 de diciembre. Si bien se descartó una reunión con el presidente Joe Biden, la agenda política de Milei en Washington estará cargada de reuniones "protocolares" con funcionarios de la Casa Blanca y otras áreas del gobierno, y con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Al igual que hizo durante la campaña electoral, Javier Milei ratificó su preferencia ideológica con Estados Unidos e Israel en materia de política exterior. Y cumplió con su deseo de viajar al país norteamericano previo a la asunción presidencial, que incluye una serie de encuentros con funcionarios del FMI el Departamento de Estado y del Tesoro estadounidense, según fuentes de La Libertad Avanza (LLA), que se realizarán a lo largo este lunes y el próximo martes.

Milei está en Nueva York y Wall Street lo recibió con las acciones argentinas en alza

El viaje relámpago de Milei a Estados Unidos, que comenzó con una visita a un rabino ultraortodoxo en Nueva York y un almuerzo con Bill Clinton, no pasó desapercibido para el gobierno local. "Queremos seguir buscando formas de cooperar con la Argentina", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, en una rueda de prensa este lunes 27 de noviembre.

La visita de Milei a la Casa Blanca

Kirby indicó que Argentina es un "aliado dinámico" de Washington "en muchos asuntos", algo que va más allá de los gobiernos de turno. En esa línea, el funcionario de la Casa Blanca indicó que están dispuestos a conocer las propuestas de gobierno de Javier Milei.

Javier Milei viajó a Estados Unidos previo a la asunción presidencial.

Esto incluye conocer "hacia dónde quiere ir en temas políticos", un tema no menor considerando las diferencias que podría tener el gobierno estadounidense con algunas de las posturas de Milei, como por ejemplo la crisis climática, lo que va mucho más allá de su alineamiento pro estadounidense.

"Así que estamos deseando escuchar cuáles son las ideas del presidente electo y hacia dónde quiere ir en temas políticos y asegurarnos de que tenemos la oportunidad de mantener abierta esa línea y ese canal de comunicación", precisó Kirby.

Biden, por su parte, ya aseguró que no viajará a Buenos Aires a presenciar el traspaso de mando entre Alberto Fernández y Javier Milei. Tampoco se reunirá con Milei en Washington previo a su investidura. En cambio, le encomendó la tarea a Jake Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional y uno de los hombres de confianza del presidente estadounidense. "Desgraciadamente, el presidente (Biden) no podrá estar con él debido a los viajes internos" previstos en su agenda, explicó Kirby.

Javier Milei llegó a Nueva York y ya visitó la tumba de un famoso rabino

Parte de la comitiva que le dará la bienvenida al nuevo presidente argentino en la Casa Blanca la integrará Kevin Sullivan, exembajador interino en Buenos Aires y parte de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. También estará presente el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, que viajó especialmente para promover la sinergia en las reuniones.

Las reuniones entre el presidente electo de Argentina y funcionarios estadounidenses serán "protocolares" y no tendrán carácter de "bilaterales", dado que todavía no asumió la máxima investidura. Según voceros del espacio libertario, la idea es mostrar el plan económico del nuevo gobierno, las medidas de ajuste fiscal, la reforma monetaria, la reforma del Estado y los proyectos de desregulación de la economía. "No hay intenciones de buscar de financiamiento", indicaron.

Sin embargo, en bandeja estará uno de los mayores desafíos del próximo gobierno, que tendrá que pagar en diciembre y enero 4.000 millones de dólares para mantener el estatus quo que permita encarar una nueva ronda de renegociaciones con el FMI. Para esto será clave obtener el apoyo de Estados Unidos, el socio mayoritario del FMI.

Luis "Toto" Caputo (centro) fue parte de la comitiva que acompañó a Milei a Estados Unidos.

La escala "personal" en Nueva York

Milei aterrizó este lunes muy temprano en el aeropuerto Teterboro, en Nueva Jersey, a bordo de un lujoso avión privado. Viajó acompañado de varios colaboradores, entre ellos su hermana Karina Milei; el designado jefe de gabinete, Nicolás Posse; su otra mano derecha y a quien el libertario definió como "el verdadero arquitecto" de su triunfo electoral, Santiago Caputo; y el futuro embajador argentino ante Estados Unidos, Gerardo Whertein. Luis Caputo, asesor directo en cuestiones financieras y quien suena como eventual ministro de Economía del gobierno libertario.

Tras su reciente victoria en el balotaje presidencial argentino, Milei declaró que viajaría a Estados Unidos antes de asumir por motivos "personales" y para aceitar la transición de gobierno. En el primer caso, realizó su primera escala del viaje en Nueva York. Allí visitó Ohel en el cementerio de Montefiore, para rendir homenaje al representante del movimiento Jabad-Lubavitch, influyente rabino ortodoxo de la dinastía jasídica Lubavitch, fallecido en esa ciudad en 1994.

Javier Milei visitó la tumba de un famoso rabino en Nueva York.

Milei, que asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre, anunció en varias oportunidades que si llegaba al gobierno, además de estrechar lazos con Israel iba a trasladar la embajada argentina a Jerusalén, como antes hizo el expresidente republicano estadounidense Donald Trump (2017-2021). También dijo que viajaría a ese país previo a la asunción como presidente, pero a una semana de la ceremonia el viaje parece descartado.

La escala neoyorquina incluyó un almuerzo privado con el expresidente demócrata Bill Clinton, cuyo mandato (1993-2001) coincidió con la era menemista que Milei reivindica, al menos desde lo económico. Si bien no trascendieron los detalles del encuentro, el presidente electo argentino también hizo lo suyo en equilibrar la balanza, considerando su manifiesta admiración por el expresidente y candidato a la interna republicana, Donald Trump.

CD / DS