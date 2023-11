El multimillonario Elon Musk dijo que le gustaría ayudar a reconstruir Gaza después de la guerra entre Israel y Hamás en una conversación con el primer ministro Benjamin Netanyahu en su plataforma de redes sociales X.

Es importante primero “desradicalizar” los territorios palestinos, de forma similar a cómo otros Estados árabes se han vuelto más moderados en los últimos años, incluida Arabia Saudita, dijo Netanyahu en una conversación en directo transmitida el lunes en el sitio anteriormente conocido como Twitter.

Musk, que es objeto de críticas por amplificar el contenido antisemita en X, se reunió con funcionarios israelíes y visitó el kibutz de Kfar Aza, donde se produjeron algunos de los peores actos de violencia el 7 de octubre, cuando militantes de Hamás rompieron el muro fronterizo del país y atacaron a civiles. Musk describió la presencia de casquillos de bala en cunas durante la visita.

Después de ver imágenes del atentado de Hamás, designado grupo terrorista por Estados Unidos y la UE, Musk calificó de “malvada” y “discordante” la aparente alegría expresada por los asesinos. Israel ha estado mostrando imágenes del ataque de Hamás en proyecciones por todo el mundo.

La guerra en Medio Oriente podría convertirse en un "conflicto regional", dijo el jefe de Hezbollah

Aun así, Netanyahu no abordó la última polémica por el antisemitismo en X en la transmisión de unos 20 minutos. Musk se ha defendido de lo que calificó de “historias falsas de los medios de comunicación” después de que apoyara una teoría de conspiración antisemita este mes en X. Grandes marcas como Apple Inc. y Walt Disney Co. han dejado de hacer publicidad en su plataforma de redes sociales por el aumento del antisemitismo y el discurso de odio desde que adquirió Twitter el año pasado.

El viaje de Musk a Israel también incluirá reuniones con Benny Gantz, líder de la oposición y miembro del gabinete de guerra integrado por tres hombres, y con el presidente Isaac Herzog.