Murió Rosalynn Carter, una "first lady" enamorada que no se conformó con un rol decorativo

La ex primera dama estadounidense Rosalynn Carter, esposa del ex presidente Jimmy Carter, murió el domingo a los 96 años en la casa de la pareja en el estado de Georgia. Carter era mejor conocida por su trabajo después de la Casa Blanca, ya que ella y su esposo defendieron los derechos humanos, la democracia y las cuestiones de salud en todo el mundo, manteniendo al mismo tiempo una imagen pública notablemente humilde.

"Rosalynn fue mi socia igualitaria en todo lo que logré", dijo Jimmy Carter en el comunicado. "Ella me dio sabia orientación y aliento cuando lo necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y apoyaba", dijo el ex presidente demócrata. Por su parte, el Centro Carter anunció: "La ex primera dama Rosalynn Carter, una apasionada defensora de la salud mental, los cuidados y los derechos de las mujeres. Murió en paz, con su familia a su lado".

Rosalynn Carter fue una de las primeras damas más longevas de los EEUU y ambos ostentaban el récord del matrimonio más duradero de todos los que habitaron la Casa Blanca: en 2022 celebraron los 77 años de casados. Pero no fue una figura decorativa durante su paso por la Casa Blanca, cuando se involucró activamente en la política del Partido Demócrata. Y cuando les tocó abandonar Washington, se mantuvo al lado de su marido, premiado con el Nobel de la Paz en 2002, en proyectos para resolver conflictos, promover los derechos humanos, mejorar la salud mundial y afianzar la democracia en unos 65 países.

Ella fue, en palabras de Jimmy, "quien ha mantenido mi vida llena de amor". Cuando le preguntaron cómo lograron pasar tantas décadas unidos, ella respondió: "Jimmy y yo siempre estamos buscando cosas que hacer juntos". "Hemos sobrevivido tanto tiempo juntos porque también... nos damos mucho espacio para hacer nuestras propias cosas", agregó el expresidente.

"Todos los días debe haber reconciliación y comunicación entre los cónyuges", dijo Jimmy, quien explicó que él y Rosalynn, ambos cristianos devotos, leían la Biblia juntos en voz alta todas las noches desde que se casaron. No nos vamos a dormir con algunas diferencia entre nosotros".

Rosalynn Carter fue la primera “first lady” de EEUU con agenda de trabajo propia

Durante sus años como “First Lady”, Rosalynn forjó su propia identidad mientras apoyaba a su esposo y fue la primera Primera Dama en mantener su oficina en el ala este de la Casa Blanca, hasta entonces reservado para el personal social, de correspondencia y de programación y de proyectos de la esposa presidencial.

Avocada en proyectos sociales propios, trató directamente con funcionarios y congresistas al punto de que en 1979 el gobierno federal reconoció de manera formal el papel de “Primera Dama” como un cargo federal aunque no definido por la Constitución. Al año siguiente, cuando Carter se dedicaba a buscar una solución a la crisis de los rehenes en Irán, Rosalynn hizo campaña por la reelección de su marido frente a Ronald Reagan, quien finalmente ganó la presidencia.

Desde que dejaron la Casa Blanca, Rosalynn defendió una serie de causas, incluida la conservación, pero quizás sea más conocida como pionera en la defensa de la salud mental. Trabajó para la aprobación de la Ley de Sistemas de Salud Mental de 1980 y continuó el trabajo de promoción a través del Centro Carter que ella y Jimmy fundaron en Atlanta.

En los últimos años, el expresidente y su esposa mantuvieron un estilo de vida activo pese a sus problemas de salud y las complicaciones de la pandemia. La pareja fue voluntaria en un proyecto de construcción de viviendas para personas de bajos recursos de la ONG Habitat for Humanity y de Project Interconnections, una asociación pública/privada sin fines de lucro para brindar vivienda a personas sin hogar que padecen enfermedades mentales.

Un amor de toda la vida

Aunque recuerdan que se conocieron en 1945, después de que la hermana menor del joven Jimmy Carter, entonces guardia de la Academia Naval en Annapolis, Maryland, le hiciera una cita con una conocida y vecina de la familia. Tras ese encuentro, Jimmy le dijo a su madre: "Ella es la chica con la que me quiero casar".

Pero la verdad es que se conocían desde toda la vida. Bessie, la madre de Jimmy, era una enfermera que asistió en el nacimiento de la hija de su vecina, Eleanor Rosalynn Carter, en Plains (estado de Georgia) el 18 de agosto de 1927. Jimmy tenía por entonces 3 años y al día siguiente visitó a su vecina y vio por primera vez a “Rosie”, con la que estaría casado casi 80 años.

Según Allida Black, autora del libro “Las Primeras Damas de los Estados Unidos de América”, Rosalynn fue la primera de cuatro hijos en la familia de Allethea Murray Smith y Wilburn Edgar Smith y creció en un ambiente de pueblo pequeño que nutrió fuertes lazos con la familia y la dedicación a la iglesia y la comunidad.

Cuando tenía 13 años, su padre murió y su madre se convirtió en modista para ayudar a mantener a la familia. Como hija mayor, Rosalynn trabajaba junto a su madre, ayudando con la costura, las tareas del hogar y con los demás niños, y pese a esto pudo terminar la escuela secundaria.

En 1945, después de su primer año, salió por primera vez con Jimmy Carter, que estaba en casa procedente de la Academia Naval de Estados Unidos en Annapolis. Su romance progresó y en 1946 se casaron en Plains, y allí pasaron las últimas décadas de su vida después de dejar la Casa Blanca.

Tras su boda, la joven pareja fue a Virginia, el primer lugar de destino del alférez Carter después de graduarse y después la Marina hizo que tuvieran que mudarse a otros lugares donde nacieron sus hijos: John William en Virginia, James Earl III en Hawai y Donnel Jeffrey en Connecticut. Amy Lynn, la menor de los Carter, nació en Georgia en 1967.

Tras la muerte de su padre en 1953, Jimmy Carter interrumpió su carrera en la Marina y decidió que la familia regresara a la zona rural de Georgia. Su esposa no estaba contenta con la mudanza, pero lograron forjar una sociedad en tiempos difíciles. Administrando las cuentas de la empresa de maní, fertilizantes y semillas, Rosalynn pronto se encontró trabajando a tiempo completo.

Jimmy ingresó a la política en 1962, ganando un escaño en el Senado de Georgia. Rosalynn, un miembro importante de su equipo de campaña, ayudó a desarrollar la exitosa candidatura de su esposo a la gobernación de Georgia en 1970. "Me encanta. Me encanta hacer campaña. Lo pasé muy bien. Estuve en todos los estados de Estados Unidos. Hice una campaña sólida todos los días la última vez que competimos", recordó ella.

Como primera dama, Rosalynn fue elogiada por ser una comunicadora hábil y trabajadora que asumió no solo las tareas de rutina, sino que también participó de reuniones del Gabinete y a las principales sesiones informativas, fue representante especial de Carter en ceremonias del extranjero y se desempeñó como emisario personal del mandatario en América Latina.

En 1977, Rosalynn lideró una de las misiones internacionales de más alto nivel protagonizadas por una primera dama estadounidense: visitó Jamaica, Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil, Colombia y Venezuela como representante personal de Carter y se habló con los gobernantes de esos países sobre derechos humanos, reducción de armas, desmilitarización, exportaciones de carne, narcotráfico, energía nuclear y armamento. Después de las conversaciones, presentaba un informe ante el Departamento de Estado.

El mandato de Jimmy Carter solo duró cuatro años (1877-1981) debido principalmente al impacto de la crisis de los rehenes en la Embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979. Tras dejar Washington, siguió influyendo en la vida política del país desde una perspectiva progresista, pese a que los más conservadores siguieron criticando su gestión.

Desde el Centro Carter, el exmandatario demócrata –galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2002– impulsó avances en materia de observación de elecciones, derechos humanos y salud pública en todo el mundo. Como su vicepresidenta, Rosalynn dirigió un programa para disminuir el estigma contra las enfermedades mentales y promover un mayor acceso a la atención de la salud mental.

