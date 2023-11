Joaquín Phoenix, protagonista de una película de 200 millones de dólares

“Si estuviera en medio de un conflicto bélico, lo último que querría es escuchar a un actor sentado en Le Bristol”, dijo Joaquín Phoenix al periodista de AFP. Y es que, al parecer, la prensa reunida para la promoción de Napoleón, película que él protagoniza, buscó de manera insistente que él trazara un paralelismo entre el carácter guerrero –o belicoso–de Napoleón Bonaparte y los conflictos a los que hoy asiste el mundo.

Ridley Scott, director de Napoleón, y su protagonista Joaquin Phoenix.

“En este momento hay gente que está atravesando dolores y angustias reales, y no quiero mezclar una película en la que participo, que costó un montón de dinero, con algo que está sucediendo. Simplemente me parece mal”. Y Phoenix no se equivoca al mencionar la inversión que hizo Apple al decidirse a producir esta nueva película de Ridley Scott: 200 millones de dólares. Este reencuentro entre Phoenix y el director británico se produce después de veintidós años, cuando Scott lo convocó para que fuera Cómodo, el malvado papel antagónico a Russell Crowe en la taquillera Gladiador. “Scott no me llamó hasta que ‘tuvo una historia sobre un tirano petulante de estatura baja’, y pensó: ‘¡Tengo a la persona adecuada para ese papel!’”, bromeó el actor.

Ridley Scott junto a su esposa Giannina Facio (izq.) y la actriz Vanessa Kirby.

Bonaparte íntimo. Además de su faceta como guerrero, la película también da importancia a la relación de Napoleón Bonaparte con Josefina, su primera esposa, que interpreta Vanessa Kirby. Esa relación atormentada quedó preservada en la historia a través de las suplicantes cartas que él le envió a ella. “Era muy torpe socialmente. Yo lo veo como un romántico con el cerebro de un matemático”, dijo Phoenix. “Quería ser sincero pero sus cartas... parece un adolescente enamorado, casi plagiando poesía. Hay algo casi conmovedor en eso si no fuera también que Napoleón es responsable de la muerte de millones de personas. Lo imaginé como que era frío y calculador como un gran estratega militar. Lo que me sorprendió fue el sentido del humor y lo infantil que era”, admitió Phoenix.

Por su parte, Vanessa Kirby considera que la relación entre Napoleón y Josefina era fascinante pero agotadora. “Siempre me pareció asombroso que este hombre que construyó un imperio pudiera escribir estas cartas”, explicó la actriz. “Estaban inexorablemente atraídos el uno al otro, pero a mí nunca me pareció algo cuerdo, tranquilo, saludable; era obsesión y fascinación, y dinámicas de poder que fluctuaban”.

