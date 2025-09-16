La canción de una banda argentina inspirada en la película de Robert Redford "Butch Cassidy and the Sundance Kid"

La canción “Cassidy”, inspirada en la película protagonizada por Robert Redford, “Butch Cassidy and Sundance Kid” fue lanzada en el año 2016 por el trío argentino de tecnopop barroco Hiroshima Dandys. La idea surgió en junio del 2017 cuando la banda y el fotógrafo Sebastián Pani, invitaron al más popular de los ladrones del “robo del siglo” a ser parte del videoclip del icónico tema.

Tras unos meses de rastreo, confirmación y contacto establecido, Luis Mario Vitette Sellanes, “el hombre del traje gris” que entretuvo a la policía el 13 de enero de 2006, mientras sus compañeros vaciaban 147 cajas de seguridad del Banco Río de Acassuso, provincia de Buenos Aires, aceptaba sumarse al proyecto.

Murió Robert Redford, estrella y leyenda de Hollywood

La composición de la letra que se dio a conocer públicamente hace 7 años atrás, fue escrita por el productor audiovisual y actual periodista de PERFIL, Nicolás Gonzalez Dior.

El éxito de "Butch Cassidy and the Sundance Kid": récords de taquilla y recaudación

Esta película no sólo catapultó a Robert Redford a la fama estelar, sino que reinventó la historia real de dos forajidos del Viejo Oeste, convirtiéndolos en antihéroes adorables que aún capturan la imaginación colectiva.

El mensaje oficial de la banda argentina tras el fallecimiento de Robert Redford

La creación de la película "Butch Cassidy and the Sundance Kid". Dirigida por George Roy Hill y escrita por William Goldman (quien cobró un récord de $400.000 por el guion), transformó esta saga en un western revisionista y "buddy film" que humanizó a los bandidos.

De qué murió Robert Redford: el ícono de Hollywood tenía 89 años

El guionista del éxito cinematográfico, William Goldman se refirió al fallecimiento de la icónica figura de la pantalla grande y expresó que “Redford capturó al Sundance como un forajido romántico, no un villano". Hoy, con su muerte, esa imagen se eterniza: un ícono que, como su Kid, saltó al abismo con gracia y audacia”.

El filme significó la consagración del actor norteamericano en 1969, que cuenta la historia de una mítica dupla de bandidos del lejano oeste y fue traducida para el Cono Sur como “Dos hombres y un destino”.

Escena de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid

La película recaudó $102 millones (la más taquillera de 1969), ganó cuatro Oscars (guión, cinematografía, banda sonora y canción) y nueve BAFTAs, y fue nominada a mejor película y director.

De “Butch Cassidy” a Sundance: el legado eterno de Robert Redford

Para Robert Redford, fue el trampolín: de actor secundario a galán eterno, inspirando dúos como The Sting (1973) con Paul Newman.

