Murió Robert Redford, estrella y leyenda de Hollywood

Robert Redford, uno de los actores más icónicos de Hollywood, murió este martes 16 de septiembre a los 89 años, según confirmó su representante a medios internacionales. El artista falleció mientras dormía en su residencia de Utah, acompañado de su familia.

Reconocido por sus papeles protagónicos en clásicos como Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) y All the President’s Men (1976), Redford se consolidó como uno de los intérpretes más carismáticos de su generación. Sin embargo, también dejó huella detrás de cámara: en 1980 ganó el Oscar a mejor director por Ordinary People, y más tarde dirigió cintas emblemáticas como A River Runs Through It.

Además de su carrera artística, Redford fue el creador del Instituto Sundance, fundado en 1981, con el objetivo de apoyar a cineastas emergentes y dar espacio a nuevas voces. De allí nació el Festival de Cine de Sundance, que se convirtió en una de las principales vitrinas del cine independiente a nivel mundial.

Redford también dedicó gran parte de su vida a la defensa del medioambiente. Desde que se instaló en las montañas de Utah en la década del 60, lideró campañas para preservar paisajes naturales y alzó su voz contra el cambio climático y la explotación indiscriminada de recursos.

Con una trayectoria que abarcó más de seis décadas, Redford no solo será recordado como actor, director y productor, sino como un referente cultural que trascendió la pantalla grande. Su partida marca el fin de una era en la historia del cine estadounidense.

