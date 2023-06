La Corte Suprema de Estados Unidos anuló la 'discriminación positiva' en las universidades

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este jueves los programas de admisión de estudiantes en función de su raza de la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte (UNC por sus siglas en inglés), en un duro revés para las políticas de discriminación positiva usadas a menudo para aumentar la presencia de personas de color, hispanos y otros grupos minoritarios infrarrepresentados en los campus.

Los jueces fallaron a favor del grupo Estudiantes por unas Admisiones Justas, fundado por el activista contra la discriminación positiva Edward Blum, en su apelación de sentencias de tribunales inferiores que validaban los programas de las dos prestigiosas instituciones para fomentar una población estudiantil diversa.

La sentencia parte de una demanda presentada en 2014 contra los centros universitarios privados y públicos más antiguos de Estados Unidos: Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. En un inicio, Blum los acusó de discriminar a los estudiantes asiáticos, argumentando que serían más numerosos en los campus si su rendimiento fuera el único criterio de selección. Su justificación se dio a raíz de que los resultados académicos de este grupo están muy por encima de la media.

Los seis magistrados conservadores dictaminaron, en contra de la opinión de los tres de corte progresista, que los procedimientos para la admisión en los centros universitarios basados en el color de la piel o el origen étnico de los solicitantes son inconstitucionales. En el caso de la Universidad de Carolina del Norte, el fallo fue de 6-3, mientras que contra Harvard fue 6-2. La jueza liberal Ketanji Brown Jackson se abstuvo de participar en la resolución de Harvard.

En un inicio, Edward Blum acusó a Harvard y a la UCN de discriminar a los estudiantes asiáticos.

"El alumno debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de su raza", argumentó el presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Asimismo, CNN informó que el hombre precisó que los programas de las dos universidades analizadas no ofrecen suficientes garantías para que la raza no termine siendo utilizada "de manera negativa" o se caiga en "estereotipos".

En esa línea, sostuvo que aboga únicamente porque se pueda tener en cuenta "cómo la raza (de un estudiante) afectó a su vida", pero no el hecho de que esta persona pertenezca a uno u otro grupo. Sin embargo, los magistrados argumentaron que decidir principalmente en función de si el aspirante es blanco o negro no está permitido, a lo que agregaron que es un hecho de discriminación racial en sí mismo. "Nuestra historia constitucional no tolera esa opción", añadió Roberts.

Sumado a esto, Roberts escribió para la mayoría "los programas de admisión de Harvard y UNC no pueden conciliarse con las garantías de la Cláusula de Igual Protección", refiriéndose a la cláusula de igualdad contemplada en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución.

Por su parte, el magistrado Clarence Thomas, justificó su rechazo a la discriminación positiva ya que, aunque entiende los "estragos sociales y económicos" que sufren personas negras como él, se ciñe a la Declaración de Independencia y a la Constitución para defender "que todos los hombres son creados iguales, son ciudadanos iguales y deben ser tratados por igual ante la ley".

En cambio, una de las magistradas disidentes, la liberal Sonia Sotomayor argumentó en un voto en contra que la decisión, la cual consideró "indefendible", "subvierte" la garantía constitucional de igualdad de protección y afianza aún más la desigualdad racial en la educación. "Este Tribunal se interpone en el camino y hace retroceder décadas de precedentes y progresos trascendentales", escribió en un voto particular al que se unieron Jackson y la jueza liberal Elena Kagan.

Los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora.

Sotomayor añadió: "El Tribunal consolida una norma superficial de daltonismo como principio constitucional en una sociedad endémicamente segregada en la que la raza siempre ha importado y sigue importando. Ignorar la raza no hará más igual una sociedad que es desigual en cuestiones de raza. Eso era cierto en 1860, en 1954 y hoy: la igualdad requiere que se reconozcan las desigualdades".

En sintonía con sus afirmaciones, la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera mujer negra en acceder al Supremo, coincidió en que "considerar que la raza es irrelevante en la ley no significa que lo sea en la vida".

Qué es la discriminación positiva

Tras el movimiento por los derechos cívicos de los años sesenta, varias universidades muy selectivas introdujeron criterios raciales y étnicos en sus procedimientos de admisión para corregir las desigualdades derivadas del pasado segregacionista de Estados Unidos.

Esta política, conocida como "discriminación positiva", permitió aumentar la proporción de estudiantes negros, hispanos o indios estadounidenses en las aulas, pero siempre fue blanco de críticas en los círculos conservadores, que la consideran opaca y racista.

Muchas instituciones de enseñanza superior, empresas y líderes militares llevan mucho tiempo apoyando la discriminación positiva en los campus, no sólo para remediar la desigualdad racial y la exclusión, sino para garantizar una reserva de talentos que pueda aportar diversas perspectivas al lugar de trabajo.

La Corte Suprema se pronunció en contra de las cuotas en varias oportunidades desde 1978. Sin embargo, siempre autorizó que las universidades tengan en cuenta criterios raciales, entre otros. En ese sentido, hasta el fallo de este jueves, consideraba "legítima" la búsqueda de una mayor diversidad en los campus, aunque ello supusiera quebrantar el principio de igualdad entre todos los estadounidenses.

Este jueves dio un giro de 180 grados, como ya hizo el 24 de junio de 2022, al anular el derecho federal al aborto que garantizaba desde 1973. En importantes sentencias del año pasado, también encabezadas por los jueces conservadores, el Tribunal revocó la decisión Roe contra Wade de 1973, que había legalizado el aborto en todo el país, además amplió los derechos a tener armas en un par de sentencias históricas.

Donald Trump celebró el fallo a través de su red social, Truth.

La sentencia, que previsiblemente impactará en todo el sistema educativo de Estados Unidos, fue bien recibida en las filas republicanas. En ese sentido, el expresidente Donald Trump consideró en su red social Truth Social que se trata de "un gran día para Estados Unidos".

"Esta es la sentencia que todo el mundo estaba esperando y deseando y el resultado ha sido asombroso. Además, nos mantendrá competitivos frente al resto del mundo", aseguró el republicano, que aspira a un segundo mandato en la Casa Blanca. "Nuestras mentes más brillantes deben ser valoradas y eso es lo que ha traído este maravilloso día. Vamos a volver a todo basado en el mérito ¡y así es como debe ser!", añadió.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se refirió al tema en Twitter, donde consideró que el fallo implica que "a ningún estadounidense se le pueden negar oportunidades educativas por razones de raza", de tal manera que el proceso de admisión se base en "estándares de igualdad y méritos individuales". "Ahora los estudiantes podrán competir en igualdad de condiciones y por méritos individuales. Esto hará que el proceso de admisión en la universidad sea más justo y defenderá la igualdad ante la ley", escribió.

Kevin McCarthy consideró que "ahora los estudiantes podrán competir en igualdad de condiciones y por méritos individuales".

Mike Pence, quien fue el "número dos" de Trump, manifestó que la discriminación positiva hasta ahora vigente era una forma de "perpetuar el racismo" en Estados Unidos. "Me complace que el Tribunal Supremo haya puesto fin a esta violación atroz de los derechos civiles y constitucionales", aseveró.

En esa línea, el gobernador de Florida y también candidato a las primarias republicanas, Ron DeSantis, apoyó la decisión del Supremo ya que considera que "defiende correctamente la Constitución y termina con la discriminación por parte de los colegios y universidades".

Biden se mostró "fuertemente en desacuerdo" del fallo

En un discurso televisado, el presidente demócrata Joe Biden afirmó estar "fuertemente en desacuerdo" con la decisión de la Corte Suprema. "La discriminación sigue existiendo en Estados Unidos. La decisión de hoy no cambia eso. Es un hecho simple que si un estudiante ha tenido que superar la adversidad en su camino hacia la educación, las universidades deben reconocerlo y valorarlo", expresó.

El mandatario agregó que las las universidades "no deben abandonar su compromiso de garantizar que el alumnado tenga orígenes y experiencias diversas que reflejen todo Estados Unidos". "Creo que nuestras universidades son más fuertes cuando son racialmente diversas. Nuestra nación es más fuerte, pero porque estamos aprovechando toda la gama de talentos de esta nación", manifestó Biden, quien consideró que "el talento, la creatividad y el trabajo duro están en todas partes del país".

Joe Biden aseguró estar "fuertemente en desacuerdo" y descalificó al tribunal diciendo que "no es normal".

Pese a defender el talento de la población estadounidense, independientemente de su raza, Biden reconoció que "no hay igualdad de oportunidades" en el país. "No podemos permitir que esta decisión sea la última palabra", afirmó.

Y agregó: "Estados Unidos es una idea, una idea única en el mundo, una idea de esperanza y oportunidad, de posibilidades, de dar a todos una oportunidad justa, de no dejar a nadie atrás. Nunca hemos estado completamente a la altura, pero tampoco nos hemos alejado nunca de ello".

Sumado a esto, el presidente remarcó que los centros universitarios deberían seguir teniendo en cuenta una serie de adversidades para, como hasta ahora, aceptar a los estudiantes, como pueda ser su nivel adquisitivo, la ubicación de su centro de enseñanza o particularidades "que cada estudiante ha enfrentado en su vida".

Consultado sobre si le parece que la decisión demuestra que la Corte, de mayoría conservadora, es ruin, Biden hizo una pausa antes de contestar: "Este no es un tribunal normal".

Por su parte, el expresidente demócrata Barack Obama aseguró que, aunque estos protocolos pudiesen ni ser "perfectos", ayudaron a "generaciones de estudiantes" como la suya a entrar a la universidad. Ahora, "depende de nosotros dar a los jóvenes las oportunidades que se merecen", sentenció en un comunicado.

