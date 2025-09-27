La flotilla hacia la Franja de Gaza continúa su viaje a pesar de los pedidos de los líderes occidentales

La flotilla hacia Gaza, embarcada por influencers propalestinos, y, en un principio la activista Greta Thunberg, quien luego abandonó el viaje, continúa su recorrido a la Franja a pesar de los pedidos de varios líderes mundiales que consideran la iniciativa “irresponsable”.

La flotilla busca llegar a la Franja de Gaza, tras casi dos años de guerra entre Israel y Hamas, para entregar ayuda humanitaria, tras dos intentos previos en junio y julio.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que la flotilla era una iniciativa “peligrosa e irresponsable” para entregar ayuda que su gobierno podía transportar en solo unas horas. Italia movilizó a la zona una fragata para “garantizar asistencia a los ciudadanos italianos en la flotilla” y realizar operaciones de rescate si fuera necesario. Unos sesenta italianos, incluyendo cuatro diputados, viajan en la flotilla, compuesta de 51 buques. A bordo van también varios de activistas de 45 países.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo: "Estamos preocupados, y es por eso que estamos desplegando un barco para garantizar, por si fuera necesario, que nuestros ciudadanos puedan ser rescatados y traídos de vuelta a España", dijo durante una conferencia de prensa en Nueva York.

Luego de haber frenado varias veces en el camino a lo largo del recorrido, esperan ahora no tener más paradas.

Los activistas propalestinos de la flotilla afirmaron el miércoles haber sido atacados cerca de la costa de Grecia por “múltiples drones” que causaron explosiones en algunos de sus barcos. El movimiento ya había denunciado otros ataques con drones el 9 de septiembre, cerca de Túnez. En un comunicado, la flotilla Global Sumud (“sumud” significa “resiliencia” en árabe), aseguró que fue atacada con “dispositivos explosivos e incendiarios” y “sustancias químicas”. Además, aseguró que sus dispositivos de comunicación de emergencia fueron neutralizados.

Sin embargo, la guardia costera griega informó a AFP que una lancha patrullera de la UE Frontex se había acercado a una embarcación y no había encontrado indicios de daños.