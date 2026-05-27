La Junta de Paz para Gaza impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no recibió ningún aporte efectivo de los 7.000 millones de dólares comprometidos por países miembros, según reveló el diario Financial Times. El organismo fue creado en enero de 2026 con el objetivo de financiar la reconstrucción del enclave palestino tras el alto el fuego entre Israel y Hamás, y contó con la participación de 27 países, entre ellos Argentina con Javier Milei presente.

De acuerdo con la investigación, que cita a cuatro fuentes vinculadas al proceso, “cero dólares” fueron depositados en el fondo administrado por el Banco Mundial, diseñado como canal oficial de financiamiento. Algunos países optaron por transferir recursos a cuentas privadas en JPMorgan Chase, lo que implica menores exigencias de transparencia y control.

Donald Trump y las negociaciones con Irán: "Solo habrá un gran acuerdo para todos, o ningún acuerdo"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hasta el momento, las únicas contribuciones identificadas ascienden a 23 millones de dólares: 20 millones provenientes de Emiratos Árabes Unidos y tres de Marruecos. Ese dinero fue destinado principalmente a gastos administrativos, como la instalación de la oficina del alto representante para la posguerra, el diplomático Nickolay Mladenov, y al pago de salarios de técnicos palestinos.

El informe también señala que Emiratos comprometió otros 100 millones de dólares para la creación de una fuerza policial en Gaza, aunque el programa de entrenamiento permanece paralizado. A su vez, el Departamento de Estado estadounidense anunció 1.200 millones en proyectos, pero esos fondos tampoco fueron desembolsados, a la espera de mecanismos de supervisión que aún no se implementaron.

Desde el entorno del gobierno estadounidense admitieron que la liberación del financiamiento depende de la existencia de controles más estrictos. Sin embargo, voceros de la propia Junta atribuyeron la inacción a factores políticos, en particular a la negativa del movimiento Hamás a desarmarse.

Israel mató al nuevo jefe militar de Hamas en Gaza días después de eliminar al anterior líder

El diseño institucional del organismo también generó cuestionamientos. La Junta está integrada por representantes de gobiernos aliados de Washington y prevé aportes de hasta 1.000 millones de dólares para acceder a un asiento permanente, bajo administración directa de Trump incluso después de dejar la Casa Blanca. Algunos países europeos tomaron distancia del esquema, mientras que otros, como Indonesia —liderada por Prabowo Subianto—, rechazaron sumarse bajo esas condiciones.

A cuatro meses de su lanzamiento, el proyecto internacional para reconstruir Gaza permanece sin financiamiento y con múltiples preguntas sobre su viabilidad.

CS

LT