El FBI reveló archivos de Martin Luther King Jr: su familia acusó a Trump de "desviar la atención" del caso Epstein

La misteriosa muerte del activista estadounidense Martin Luther King Jr. volvió a la escena pública tras la publicación reciente de más de 240.000 páginas de archivos clasificados por el FBI, según lo dispuesto por el gobierno de Donald Trump. La expectativa creció ante la posibilidad de revelaciones inéditas acerca de la vida y el asesinato que conmocionó al mundo en 1968, en pleno auge de los movimientos por los derechos civiles, la igualdad y la justicia social.

Sin embargo, tras una revisión preliminar por parte de académicos y expertos en derechos civiles, trascendió que la mayor parte de la información contenida en estos documentos no tendría mayores revelaciones, incluso algunos expertos anticiparon que es información conocida por el público o que carece de detalles sustanciales que cambien la narrativa histórica del caso. Por este motivo, la familia y allegados al ganador del Nobel de la Paz (1964) criticaron al presidente republicano, quien ordenó la desclasificación temprana de los archivos, al acusarlo de haber querido "desviar la atención" en medio del revuelo por el caso Jeffrey Epstein.

Aunque se incluyeron fragmentos de audio y memorandos internos que ofrecen algunas nuevas perspectivas sobre la investigación, como una entrevista con el hermano de James Earl Ray —el hombre condenado por el asesinato de King—, muchos de estos archivos, algunos aún redactados o de difícil lectura, no aportan respuestas claras sobre las circunstancias detrás del asesinato de uno de los líderes políticos más influyentes de la historia contemporánea del país norteamericano.

En medio de la expectativa, esta posibilidad generó una creciente frustración entre expertos y familiares de King, que esperaban que la publicación de estos archivos, que estuvieron sellados durante más de cuatro décadas, proporcionara la tan esperada "verdad" detrás del crimen que dejó una marca indeleble en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos y el mundo.

Qué se sabe de los archivos sobre Martin Luther King Jr

El 21 de julio de 2025, el gobierno de Donald Trump hizo públicos más de 240.000 documentos relacionados con el asesinato de King en 1968. Sin embargo, muchos de los archivos, algunos incluso redactados, son difíciles de leer debido a su antigüedad y a problemas de digitalización.

Entre los documentos, se incluyó un archivo de audio con partes de una entrevista con Jerry Ray, hermano de James Earl Ray, quien fue condenado por el asesinato de King. En esta grabación, Jerry Ray responde a la pregunta de si creía que su hermano había matado a King. "No creo que lo haya hecho, y nadie más lo cree", reza la pieza de audio. En tanto, se trata de una declaración que sirve como uno de los pocos elementos nuevos contenidos en los archivos, aunque no se aporta evidencia adicional que cambie el curso de la investigación.

Luego de que se hiciera pública la noticia, se generó una fuerte expectativa en la sociedad estadounidense a pesar de que varias voces con autoridad sobre el tema comenzaron a dudar del valor del contenido de los archivos. Entre ellos David Garrow, autor de una biografía sobre Martin Luther King Jr., declaró al New York Times que los documentos revisados no contenían información nueva relevante. "No vi nada que me pareciera nuevo", sentenció.

Por su parte, Ryan Jones, director del Museo Nacional de Derechos Civiles en la ciudad de Memphis, señaló en una entrevista con Associated Press que esperaba encontrar comunicaciones clave del FBI sobre la investigación del asesinato, pero que no había hallado transcripciones de las escuchas telefónicas a King, las cuales permanecen clasificadas hasta 2027.

A ellos se sumó Lerone A. Martin, director del Instituto de Investigación y Educación Martin Luther King, Jr. en la Universidad de Stanford, quien también subrayó que no espera que estos archivos ofrezcan una "prueba irrefutable" que implique al FBI en el asesinato.

A pesar de las expectativas de nuevos hallazgos, muchos de los documentos repetían lo que ya había sido divulgado públicamente desde la publicación de registros en 1998. Entre los documentos revelados se encuentran detalles sobre una entrevista con prisioneros que conocieron a James Earl Ray antes de su fuga de la prisión de Missouri en 1967. Raymond L. Curtis, uno de los reclusos entrevistados, declaró que Ray había hablado de una posible "recompensa" relacionada con el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, y que, si escapaba y King seguía vivo, quería que también se le ofreciera la recompensa por su muerte.

La administración Trump, a través de un comunicado de Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional, destacó que los documentos contenían detalles sobre la investigación del FBI sobre el asesinato del activista. Gabbard informó que los archivos incluían memorandos internos del FBI, declaraciones de un compañero de celda de Ray y detalles de su supuesta participación en un complot de asesinato. También se mencionó la existencia de registros nunca antes vistos de la CIA, que contenían información sobre la "inteligencia extranjera" relacionada con la búsqueda de Ray, así como documentos que detallan la participación de las fuerzas de seguridad canadienses en su captura.

El entorno acusó a Trump de querer "distraer la atención" del caso Epstein

Martin Luther King III y Bernice King, hijos de Martin Luther King Jr., expresaron en un comunicado que estos archivos deben ser analizados con un contexto histórico completo y con respeto por el dolor continuo que siente su familia. A lo largo de los años, la familia ha sostenido que James Earl Ray fue incriminado para asumir la culpa del asesinato de King. En ese sentido, recordaron el caso de homicidio culposo de 1999 en el que un jurado determinó que King fue el blanco de una conspiración mayor.

Bernice King y el reverendo Al Sharpton, amigo cercano de la familia King, criticaron la decisión de la administración Trump de hacer públicos los documentos. Según Sharpton, la publicación de los archivos fue un "intento desesperado de distraer la atención del revuelo que rodea a Trump por los archivos de Epstein" y el desprestigio de su credibilidad. Bernice King también expresó su frustración en X (ex Twitter), escribiendo: "Ahora, revisen los archivos de Epstein".

La liberación de estos archivos se produjo después de que el presidente Trump emitiera una orden ejecutiva en enero de 2021 para revelar los documentos relacionados con el asesinato de King. Estos registros, que estaban sellados por una orden judicial desde 1977, debían publicarse en 2027, pero el fiscal federal interino Ed Martin, designado por Trump para el Distrito de Columbia, solicitó que los archivos se publicaran antes, citando el "fuerte interés público en conocer la verdad sobre el asesinato de King".

La familia de King se mostró en contra de la publicación anticipada, argumentando que los archivos podrían alterar la percepción pública sobre su padre y el Movimiento por los Derechos Civiles. Además, la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur (SCLC), que King presidió, también cuestionó la relevancia de estos documentos para el público.

"I have a dream": ¿Quién fue Martin Luther King Jr.?

Martin Luther King Jr. (1929-1968) fue uno de los líderes más influyentes del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Nacido en Atlanta, Georgia, fue pastor bautista y, desde joven, se comprometió con la lucha por la igualdad racial y la justicia social. Su legado está marcado por su defensa de la resistencia no violenta como herramienta de protesta, inspirada en las enseñanzas de Mahatma Gandhi. King abogó por la desegregación, el derecho al voto de las personas negras y la eliminación de las leyes discriminatorias, enfrentándose valientemente a un sistema opresivo que marginaba a la población negra.

Su momento más destacado llegó con el famoso discurso "I Have a Dream" en 1963, en el que visualizó un futuro en el que todos los estadounidenses fueran juzgados por su carácter, no por el color de su piel. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1964, pero su vida fue truncada trágicamente cuando fue asesinado en 1968, mientras luchaba por los derechos de los trabajadores y en contra de la guerra de Vietnam. Hoy, Martin Luther King Jr. es reconocido como un símbolo global de la lucha por la libertad, la igualdad y los derechos humanos.

