La Asamblea General de la ONU adoptó el viernes una resolución para promover una representación cartográfica mundial más fiel al tamaño real de los continentes, presentada por Togo y varios países africanos. Este texto, apoyado en particular por los países de la Unión Europea, fue adoptado por 164 votos, entre ellos el de Argentina. Sólo Estados Unidos votó en contra y hubo y seis naciones que se abstuvieron.

La resolución busca alentar a las organizaciones internacionales y a los Estados a utilizar las proyecciones de Equal Earth, una cartografía abandona la proyección de Mercator, que lleva el nombre de Gerardus Mercator, geógrafo, cartógrafo, filósofo y teólogo nacido en Flandes en 1512.

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Pero su mapa, eurocéntrico, estira las zonas cercanas a los polos mientras encoge las regiones ecuatoriales, haciendo que regiones como Europa y América del Norte parezcan mucho más grandes de lo que son en realidad, mientras que muestra más pequeñas África o Sudamérica.

Groenlandia parece así tener el mismo tamaño que África y Sudamérica, cuando, en realidad, el continente africano es 14 veces más grande que la isla ártica, y sólo Brasil, cuatro veces más.

A lo largo del siglo XX surgieron alternativas. Algunas, como las proyecciones de Winkel Tripel en 1921 y Arthur Robinson en 1963, redujeron las distorsiones, pero sacrificaron la precisión. La de Gall-Peters, en la década de 1970, restituyó las proporciones, pero estiró las formas.

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En un intento de encontrar un equilibrio, los cartógrafos Tom Patterson, Bojan Savric y Bernhard Jenny lanzaron en 2018 la proyección Equal Earth. En ella, África, pero también América Latina, el sur de Asia y Oceanía, se muestran infinitamente más vastas que en la proyección de Mercator.

"Los mapas dan forma a nuestra comprensión del mundo", declaró Robert Dussey el ministro de Relaciones Exteriores de Togo, el país africano que impulsó el proyecto.

"Orientan la educación, alimentan la imaginación e influyen en las percepciones colectivas. Por lo tanto, nunca son neutrales: cuando presentan una imagen distorsionada de nuestro planeta, corren el riesgo de perpetuar representaciones erróneas transmitidas de generación en generación".

ds