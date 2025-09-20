La OTAN interceptó tres aviones rusos en el espacio aéreo de Estonia

Estonia denunció que tres cazas rusos violaron ayer su espacio aéreo y la OTAN informó que fueron interceptados, una acción de Moscú que la Unión Europea calificó como una “provocación extremadamente peligrosa”.

Este incidente se produce unos días después de que Polonia y Rumania, también miembros de la Alianza Atlántica, denunciaran intrusiones aéreas de Rusia.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estonia informó que la incursión tuvo lugar sobre el golfo de Finlandia, donde tres aviones de combate rusos MIG-31 entraron en su espacio aéreo y permanecieron allí durante 12 minutos.

“Rusia ya violó el espacio aéreo estonio en cuatro ocasiones este año, lo cual es en sí mismo inaceptable. Pero la incursión de hoy, en la que participaron tres aviones de combate (...), es de una desfachatez sin precedentes”, declaró el jefe de la diplomacia estonia, Margus Tsahkna, citado en el comunicado.

“Este tipo de actos no pueden tolerarse y deben sancionarse con medidas políticas y económicas rápidas”, añadió el canciller en la red social X.

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, anunció que solicitará una reunión de emergencia de la OTAN, en virtud del artículo 4º de la Alianza, que contempla que los países se consulten si hay riesgos a “su integridad territorial, independencia política o su seguridad”.

Desde el inicio de la invasión rusa contra Ucrania, en febrero de 2022, se han registrado varios incidentes en países de la OTAN y de la UE.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, acusó ayer a Rusia de expandir su “actividad desestabilizadora” con las incursiones en espacios aéreos. “Estos no son accidentes. Es una campaña sistemática de Rusia contra Europa, contra la OTAN, contra Occidente”, afirmó el mandatario en un mensaje en el que pidió una respuesta “contundente”.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, celebró en X la respuesta “rápida y decisiva” de las patrullas de este pacto militar que interceptaron a los cazas rusos.

La portavoz de la Alianza, Allison Hart, afirmó que la OTAN respondió de inmediato y señaló que este “es otro ejemplo más del comportamiento imprudente de Rusia y de la capacidad de respuesta” del pacto.

Un funcionario de la OTAN, que habló bajo condición de anonimato, precisó que en la operación fueron desplegados tres F-35 de Italia.