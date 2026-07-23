La primera ministra de Japón declaró que solo duerme de 0 a 3 horas y confesó las polémicas razones detrás de su privación del sueño

Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, generó una gran discusión mediática al compartir un extenso posteo en su cuenta oficial de X donde reconoce que “desde que asumí como primera ministra, lo normal ha sido dormir de 0 a 3 horas”, y explica los motivos escondidos detrás de esa inesperada confesión.

Sanae Takaichi

La agotadora rutina laboral de la primera ministra de Japón

La mandataria comenzó su extenso texto explicando que “desde que entró julio, los fines de semana los he pasado en la residencia oficial leyendo sin parar, desde la madrugada hasta altas horas de la noche, gruesos documentos sobre la ‘Directriz de Crecimiento Óseo’, la ‘Estrategia de Crecimiento de Japón’ y la ‘Estrategia de Futuro Regional’”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y agregó que “en la segunda semana, me dediqué a estudiar a fondo las partes que fueron añadidas y corregidas en la revisión del partido gobernante, y todo ello con una pasión desbordante hacia el presupuesto del año fiscal Reiwa 9, en el que el gabinete de Takai podrá involucrarse por primera vez desde la etapa de la Directriz de Crecimiento Óseo y las solicitudes preliminares, así como hacia la estrategia de crecimiento a medio y largo plazo en la que podremos trabajar a fondo de verdad”.

Para luego remarcar que “al mismo tiempo, hasta el fin de semana pasado, también estuve lidiando con pilas de documentos para prepararme para las respuestas en la dieta que comenzarían el lunes, haciendo anotaciones con bolígrafo y todo eso, luchando contra montañas de papeles”.

Pero eso no fue todo porque la primera ministra agregó que “este fin de semana también, con la decisión del gabinete a la vuelta de la esquina, volví a leer los borradores finales de los tres documentos, y me vi perseguida por el trabajo hasta el amanecer del lunes procesando miles de correos que se habían acumulado, pero la tarde del Día del Mar de hoy se convirtió en un tiempo precioso que pude usar para mí”.

Tras esa larga descripción de todas sus tareas, la mandataria confesó que “los días laborables, al volver a la residencia oficial, el tiempo privado se me agota por completo con la limpieza de la bañera, el baño, la cena, lavar los platos después de comer, la colada y una limpieza ligera, y luego, en las horas de la madrugada, me veo absorbida por la lectura de documentos traídos de la oficina oficial o materiales para respuestas en la dieta hasta el alba”.

El posteo de Sanae Takaichi

De 0 a 5 horas de sueño

En ese punto, Sanae Takaichi hizo la confesión que desató la polémica: “El descanso de hoy ha sido realmente agradecido; por primera vez en mucho tiempo pude dormir 5 horas (desde que asumí como primera ministra, lo normal ha sido dormir de 0 a 3 horas), y por la tarde me puse al día de golpe con el planchado de un montón de pañuelos y ropa interior que habían quedado pendientes después de lavar, y con la costura (coser el dobladillo deshilachado de una falda o reforzar los botones flojos de una chaqueta)”.

Sanae Takaichi

Para cerrar diciendo: “Soy especialmente mala planchando y me toma mucho tiempo, así que siempre lo voy dejando, y al final me quedé casi sin ropa interior para combinar con los trajes. ¡Con esto aseguro pañuelos y ropa interior hasta el final de la sesión legislativa, y desde mañana podré darlo todo otra vez!”.

HM