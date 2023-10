La sequía de los ríos del Amazonas llega al límite

Este año será recordado en Brasil por atravesar temperaturas extremas y por una frecuencia inusual de desastres provocados por los cambios climáticos. El fenómeno se manifestó con fuerza en el litoral de San Pablo, justo en la semana de Carnaval: varias localidades veraniegas sufrieron los derrumbes de tierras de las sierras cercanas, que arrasaron hoteles, posadas y viviendas; luego sobrevinieron las graves inundaciones en Río Grande del Sur con impacto fuerte en Porto Alegre y varias ciudades del interior. Y ahora está en plena marcha otro proceso que llega al límite: la intensa sequía de los ríos del Amazonas, que bañan la selva tropical más extensa del planeta.

No sólo es una de las ecorregiones con mayor biodiversidad del mundo; tiene además un papel clave como regulador del ciclo de carbono y del cambio climático. No por acaso la eligieron como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Una foto panorámica de hoy derribaría la selva de ese podio. Pero no es la primera vez que ocurre el fenómeno, registrado también en 2010; aunque el actual resulta mucho más severo que el anterior. “El impacto es tremendo, asustador”, sintetizó la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva. Fue en una conferencia de prensa que ofreció en Manaos junto al vicepresidente Geraldo Alckmin y otros colegas de gabinete. No es para menos, ya que hay medio millón de personas en situación de emergencia en 55 municipios del Estado amazónico. “La mayoría de los pobladores litoraleños tienen los ríos como único medio de transporte de insumos esenciales como agua y alimentos”, definió luego Marina.

Para los ministros de Lula da Silva (quién aún permanece en recuperación), las consecuencias climáticas no perjudican solo a los habitantes de la región; peor aún, llegará a todo Brasil. Ocurre que la crisis hídrica se torna en problemas del sistema eléctrico nacional, ya que salen de servicio las centrales hidroeléctricas, como ocurrió ya con la usina de Santo Antonio en el Río Madeira. La única alternativa que queda es la de reactivar las centrales térmicas, alimentadas a petróleo. Según el director de la Agencia Nacionales de Energía Eléctrica, Sandoval Feitosa, “todavía no es posible medir las dimensiones del impacto, pero hay que seguir el tema muy de cerca para evaluar si será preciso tomar medidas excepcionales”.

El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, reconoció este jueves que “no hay un alineamiento en Brasil sobre la importancia del combate a los cambios climáticos. Estamos remando para conseguir el objetivo. Por desgracia, no todas las instituciones brasileñas están detrás de esas metas”. Con todo, la ministra Marina sostuvo que algunos puntos cruciales han mejorado: “Por lo menos, este año se produjo una caída de 50% de la deforestación de la selva”; luego de la destrucción a mansalva practicada bajo el gobierno de Jair Bolsonaro.

Deforestación en el Amazonas.

Desde luego, habrá quienes pretendan minimizar las razones climáticas presentes en estas catástrofes; se sabe que el negacionismo es difícil de erradicar. Ahora bien, las causas de este estiaje anómalo es la presencia del fenómeno de El Niño, una corriente que eleva la temperatura de las aguas ecuatoriales del Pacífico para derivar, luego, en un calentamiento mayor en el Atlántico Tropical.

Para el científico Carlos Nobre, miembro del Panel de Cambios Climáticos de las Naciones Unidas, “este año entramos en una fase de El Niño correlacionada con las mayores temperaturas globales, con impacto en los océanos que almacenan 90% del total del calor de la Tierra”. Y parte de ese aumento es causado por las actividades antropogénicas, es decir, provocadas por las acción de los seres humanos. De acuerdo con Nobre, “la concentración de gases en la atmósfera aumentó notablemente en las últimas décadas, aun cuando haya disminuido el nivel de las emisiones. Esto es una señal de que las selvas y los océanos han perdido capacidad de remoción del gas carbónico”.

Para entender las dimensiones del problema que asoma en la región, basta con observar hoy las márgenes estrechadas de los tres grandes ríos que la surcan: el Río Negro, el Madeiras y el Amazonas, que recoge las aguas de estos. Esta reducción esencial de las vías hídricas amazónicas, están obligando a las poblaciones de los litorales y a las comunidades indígenas a dejar las casas. Sin ríos donde navegar, carecen de las vías básicas para abastecerse de lo esencial, la comida y el agua potable.

