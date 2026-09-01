La soja alcanzó su precio más alto en la era Milei: a cuánto se está cotizando

La soja alcanzó su precio más alto en lo que va del gobierno del presidente Javier Milei gracias a que las subas en el mercado de Chicago potenciaron el precio y los negocios en los puertos de la ciudad de Rosario consiguieron aumentarlos hasta lograr el mejor valor de los últimos tres años.

Soja

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), en el mercado de Chicago la soja subió 2,25% (US$ 10,9), llegando, al terminar la jornada, a los US$ 484,19 por tonelada. Es el máximo precio desde diciembre de 2023.

Granos en máximos y bloqueo en el mar Negro: nueva oportunidad para que Argentina consiga más dólares

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Un detalle importante es que también los subproductos de la soja, que son esenciales para la exportación nacional, terminaron al alza. Por ejemplo, la harina aumentó de US$ 8,05 a US$ 388,67 por tonelada y el aceite subió de US$ 33,29 a US$ 1.601,2 por tonelada.

El aumento del precio de la soja tiene tres razones: el deterioro de la condición del cultivo en los Estados Unidos; el aumento del petróleo y cómo impacto este hecho en el aceite; y las expectativas de que China siga comprando mercadería a Estados Unidos.

Harina de soja

Qué ocurrió en el mercado local con la soja

Según el analista de los mercados de AZ-Group, Jeremías Battistoni, cuya opinión registró la Agencia Noticias Argentinas (NA), la soja utilizable se comerciaba entre US$ 365 y US$ 370 por tonelada, y el contrato de mayo para la cosecha era de US$ 356 por tonelada, también logrando precios récord en estos tres años, antes del cierre de las cotizaciones locales.

Gustavo Idígoras: “Argentina tiene un futuro promisorio para crecer en el mercado de aceite de girasol en la India”

Así, cuando todavía faltan 24,6 millones de toneladas de soja por comercializarse de la campaña 2025/2026 y, con un precio FOB actual de US$ 500 por tonelada, es de US$ 12.300 millones la producción que todavía no se vendió.

HM