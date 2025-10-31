Qué dice la última encuesta sobre las próximas elecciones presidenciales de Chile

Atlas Intel, en coordinación con Bloomberg, difundió una encuesta sobre las ya cercanas elecciones presidenciales que se harán en Chile el próximo 16 de diciembre, comicio en el que se enfrentarán 8 candidatos. El d¿sondeo de la empresa brasileña se hizo sobre 3.709 personas (51,4% mujeres y 48,6% hombres) entre el 25 y el 30 de octubre de 2025. El dato más destacado es el crecimiento del diputado derechista Johannes Kaiser, que amaga con superar al también derechista José Kast, aunque ambos siguen a distancia a la candidata de izquierda, la exministra Jeannette Jara.

La opinión sobre el actual presidente y los candidatos en diferentes escenarios

El 58% de los encuestados desaprueba el desempeño del presidente Gabriel Boric, el 38,9% lo aprueba y un 3,1% no sabe. Ante la pregunta de cómo evalúan al gobierno, el 49,9% lo define como "malo/muy malo", el 31,6% como "excelente/bueno", el 18,2% como "regular" y el 0,4% dice que no sabe cómo evaluarlo.

Luego, se les dio a los encuestados la lista de candidatos de las elecciones presidenciales 2025 y se les preguntó por su intención de voto en la primera vuelta: el 33,2% escogió a Jeannette Jara; el 16,8% a José Antonio Kast; el 16,8% a Johannes Kaiser; el 14,2% a Franco Parisi; el 13,9% a Evelyn Matthei; el 1,9% a Harold Mayne-Nicholis; el 1,0% a Marco Enríquez-Ominami; el 0,1% a Eduardo Artés; el 0,2% dijo que votará en blanco o nulo; y el 2,0% no sabe a quién votar.

A continuación, se le presentó a los entrevistados diferentes escenarios para la segunda vuelta y se les pidió que eligieran a quién votarían.

- En caso de un enfrentamiento entre Kaiser y Jara, Kaiser obtuvo el 46% de los votos, Jara el 41% y un 13% de los encuestados dijo que votaría en blanco, nulo o no sabe qué haría.

- En el caso de un enfrentamiento entre Kast y Jara, Kast obtuvo el 46% de los votos, Jara el 40% y un 14% de los encuestados dijo que votaría en blanco, nulo o no saben qué harían.

- En el caso de un enfrentamiento entre Parisi y Jara, Parisi obtuvo el 45% de los votos, Jara el 38, y el 17% de los encuestados dijo que votaría en blanco, nulo o no sabe qué haría.

Finalmente, en el caso de un enfrentamiento entre Matthei y Jara, Matthei obtuvo el 44%, Jara el 37%, y el 18 de los encuestados dijo que votaría en blanco, nulo o no sabe qué haría.

Luego se le preguntó a los encuestados por la imagen que tienen de una serie de políticos, los resultados fueron los siguientes:

- Michellete Bachelet obtuvo un 49% de imagen positiva, un 43% negativa, y un 8% respondió "no sé".

- Jeannette Jara obtuvo un 40% de imagen positiva, un 54% de imagen negativa, y un 6% no supo qué contestar.

- José Antonio Kast obtuvo un 40% de imagen positiva, un 52% de imagen negativa, y un 8% no supo qué responder.

- Gabriel Boric obtuvo un 39% de imagen positiva, un 56% de imagen negativa y un 5% no supo que contestar.

- Johannes Kaiser obtuvo un 38% de imagen positiva, un 50% de imagen negativa, y un 13% no supo que responder.

- Tomás Vodanovic obtuvo un 37% de imagen positiva, un 34% de imagen negativa, y un 29% no supo que contestar.

- Evelyn Matthei obtuvo un 36% de imagen positiva, un 55% de imagen negativa, y un 10% no supo que responder.

- Franco Parisi obtuvo un 28% de imagen positiva, un 53% de imagen negativa, y un 19% no supo que responder.

- Carolina Tohá obtuvo un 26% de imagen positiva, un 56% de imagen negativa, y un 19% respondió "no sé".

Situación económica y los problemas más graves

A continuación, se le preguntó a los entrevistados por la situación económica en tres niveles (familia, país y mercado laboral) "en este momento":

- En el caso de la familia, el 45% respondió que la situación es buena, el 48% que la situación es mala, y el 7% contestó "no sé".

- En el caso de Chile, el 43% dijo que la situación económica actual es buena, el 52% dijo que es mala, y el 5% contestó "no sé".

- En el caso del mercado de trabajo, el 31% considero que la situación es buena, el 58% dijo "mala", y el 11% se limitó a un "no sé".

Luego se le preguntó a los entrevistados cómo estará todo de aquí a seis meses a nivel económico:

- A nivel familia, el 53% respondió que la situación va a mejorar, el 29% que permanecerá igual, y el 18% que empeorará.

- A nivel país, el 53% contestó que todo va a mejorar, el 27% que permanecerá igual, y el 20% que empeorará.

- A nivel laboral, el 54% respondió que mejorará, el 26% que permanecerá igual, y el 20% que empeorará.

La pregunta final del sondeo de Atlas Intel fue “¿cuáles son los problemas más importantes para Chile en la actualidad?”. Y a ese punto las respuestas fueron las siguientes:

- Inseguridad, criminalidad y narcotráfico: 53%.

- Corrupción: 51,1%.

- Migración: 30%.

- Altos precios e inflación: 29,4%.

- Impunidad y el sistema judicial: 26,2%.

- Salud: 17,8%.

- Economía: 14.7%.

- Educación: 13,6%.

- Pobreza, desempleo y falta de oportunidades: 12,8%.

- Extremismo y polarización política: 9,6%.

- Debilitamiento de la democracia: 9,5%.

- Equilibrio fiscal: 5,6%.

- Amenazas externas (guerras, terrorismo): 3,9%.

- Degradación del medio ambiente: 3,5%.

- Impuestos altos y ambiente de negocios: 2,6%.

- Carreteras, puertos y aeropuertos: 2,2%.

- Racismo, homofobia y xenofobia: 1,7%.

