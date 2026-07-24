La Unión Europea acorrala a TikTok por desproteger a los menores y amenaza con una multa histórica

En una semana implacable que ya dejó multas millonarias para AliExpress y Google, la Comisión Europea le apuntó a TikTok. El brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE) anunció este viernes que prepara un duro paquete de sanciones contra la red social china por violar el Acta de Servicios Digitales, una estricta normativa vigente desde 2024 que le permite a Bruselas ir contra las grandes plataformas sin importar el lobby ni el peso geopolítico de Washington o Beijing.

El golpe se materializó con la entrega del documento de conclusiones preliminares, el resultado de una investigación exhaustiva que arrancó el 19 de febrero de este año. En ese expediente, las autoridades continentales marcaron que la plataforma asiática fracasó rotundamente a la hora de garantizar un entorno digital seguro para los menores de edad y señalaron que sus configuraciones por defecto incumplen los estándares mínimos exigidos por la ley.

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Para justificar la medida, la comisaria europea de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, dejó en claro cuál es la postura innegociable del bloque. "Los menores merecen disfrutar de una experiencia segura desde el momento en que se conectan a internet. Un alto nivel de protección no debería depender de que el usuario lo active; debe ser la configuración por defecto. Esa es nuestra responsabilidad con las generaciones presentes y futuras", dijo la funcionaria.

El principal foco de conflicto radica en el diseño estructural de la aplicación. Los técnicos de la UE explicaron que la red social le permite a los chicos armar sus perfiles como "públicos", dejando su contenido a merced de cualquier usuario, incluso de aquellos que no tienen la app instalada. El peligro se potencia con el famoso algoritmo de la sección "Para ti", que le recomienda a usuarios adultos los videos grabados por adolescentes de 16 y 17 años de forma automática.

Esta vidriera virtual sin filtros desató todas las alarmas. Desde la Comisión advirtieron que esta funcionalidad abre una ventana directa a la vida privada de los chicos, multiplicando el riesgo de que sufran ciberacoso o sean contactados por depredadores sexuales. Además, recordaron que la huella digital es permanente, por lo que estas publicaciones tempranas pueden generarles consecuencias psicológicas y sociales graves a largo plazo en su vida adulta.

El expediente de Bruselas va incluso más allá y destruye la ilusión de seguridad que ofrecen las cuentas "privadas". Según el análisis técnico, aunque un adolescente restrinja su perfil, cualquier persona todavía puede rastrear a quién sigue, quién lo sigue y ver su fotografía principal. Esta exposición es suficiente, según Europa, para dejar a los usuarios más chicos en una posición de extrema vulnerabilidad.

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El ultimátum tecnológico y el riesgo de una sanción récord

Frente a este escenario, la ley europea no deja margen de maniobra. El Acta de Servicios Digitales obliga a las empresas a incorporar sistemas que garanticen un nivel blindado de privacidad desde el segundo cero. Para las autoridades, el instante en que un chico crea su usuario condiciona de forma duradera toda su experiencia en línea, y consideran que TikTok dejó mucho que desear al permitir tamaña exposición durante esos primeros pasos.

Con el diagnóstico sobre la mesa, la Comisión le exigió a la compañía asiática un cambio estructural de fondo. Bruselas le ordenó modificar la forma en que se configuran las cuentas por defecto para que el contenido de un menor solo sea visible para aquellos contactos que él mismo haya aceptado previamente. Además, le prohibió seguir recomendando material adolescente a otras cuentas a través de su algoritmo principal.

Aunque ahora se abre un período burocrático para que TikTok de respuestas, en los pasillos europeos dan por hecho que el fallo preliminar se convertirá en definitivo. Si la empresa no acata las órdenes y reescribe su código, la UE ya avisó que avanzará con una sanción económica basada en la gravedad, reiteración y duración de la falta. El castigo podría costarle a la firma china hasta el 6% de su facturación mundial, un número brutal que sentaría un precedente definitivo para el control de internet.

TC/ML