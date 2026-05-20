¿El fin del buscador de Google? La empresa reemplaza su clásica caja por un asistente con IA

Google presentó el martes su plan para convertir su famosa barra de búsqueda en un asistente de inteligencia artificial (IA) capaz de reservar un restaurante, seguir las noticias o contactar a un profesional, con solo hacer una pregunta.

Después de tres años de dificultades para competir con el ChatGPT de OpenAI, el equivalente de Google, Gemini, cuenta ahora con 900 millones de usuarios mensuales, el doble que el año pasado. Y la función de búsqueda por IA de Google, AI Mode, ya tiene 1.000 millones de usuarios mensuales declarados en el mundo.

El martes, en la conferencia anual de Google, cerca de su sede en Mountain View, California, su CEO Sundar Pichai presentó el siguiente paso: Gemini Spark, un agente de IA personal disponible a partir de la próxima semana para los suscriptores de gama alta en Estados Unidos.

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"Me gusta cómo la búsqueda se parece cada vez menos a una serie de consultas individuales y cada vez más a una conversación continua, que ofrece a los usuarios una comprensión más profunda y los conecta con la inmensidad de la web", declaró Pichai a periodistas.

El motor de búsqueda de Google se actualizará en los próximos meses en Estados Unidos.