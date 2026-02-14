Los ácidos comentarios del financista pedófilo contra el papa Francisco

Los llamados “Archivos Epstein” continúan revelando detalles sobre los negocios, vínculos y zonas más oscuras del multimillonario estadounidense acusado de pedofilia y de dirigir una red internacional de explotación sexual que se suicidó el 10 de agosto de 2019 en una celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York.

A partir de millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, salieron a la luz intercambios de correos electrónicos entre el magnate y su hermano, Mark Epstein, con comentarios ácidos sobre el papa Francisco.

El pontífice visitó Estados Unidos entre el 22 y el 27 de septiembre de 2015, con actividades en Washington, Nueva York y Filadelfia. En ese contexto, Mark le escribió a Jeffrey: “Probablemente seas lo suficientemente inteligente como para salir de la ciudad cuando el Papa está aquí, pero si estás en Nueva York, él se quedará a la vuelta de la esquina. Deberías invitarlo a tomar un helado de huevo e intercambiar historias”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La respuesta del financista fue: “Pensé en invitarlo a un masaje. Cuando escuche ‘oh Jesús, me vengo’, se sentirá feliz”.

El desprecio de Epstein hacia el papa Francisco también quedó expuesto en otro correo electrónico fechado el 21 de junio de 2018. Una mujer identificada como “Bailarina Simona” le escribió: “Mi querido Jeffrey, recuerdo una foto que vi en tu hermosa casa. Tú y el papa Pablo Juan II. Me impresionó mucho... Creo que el papa Pablo II fue un Papa de todos los tiempos... un Papa santo. Hoy estuvimos con el papa Francisco en la misma terraza en Ginebra... una experiencia muy emocionante, pero sin sentimiento de santidad”.

“Bailarina Simona” agregó: “La misa estuvo hermosa, oramos con los ojos cerrados, diciendo gracias a Dios y a ti”. El mail no tuvo respuesta por parte de Epstein, pero el comentario sobre el “sin sentimiento de santidad” expone que el financista no era devoto de Francisco.

Días antes de la llegada de Francisco a Estados Unidos se produjo otro cruce de mensajes, esta vez entre el condenado por delitos sexuales y el famoso artista y fotógrafo estadounidense Andrés Serrano, quien le pidió a Epstein si le podía gestionar una audiencia con el Sumo Pontífice. El financista respondió: “La lista ya está completa, pero preguntaré”.