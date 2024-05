Los casamientos gay no trajeron el apocalipsis sino más matrimonios (de todos) y más sanos

Al contrario de lo que esperaban algunos sectores muy conservadores, la aprobación del matrimonio gay, al menos en Estados Unidos, no trajo el apocalipsis de la sociedad tradicional cristiana occidental sino, muy por el contrario, un fortalecimiento de la institución familiar.

Según un estudio presentado recientemente por el think tank Rand, uno de los más importantes del país norteamericano, los matrimonios entre personas del mismo o distinto sexo se consolidaron y hasta se registró una mejora de la salud entre las personas casadas.

Hace veinte años, recordaron los autores del reporte, Estados Unidos "estaba dividido por acalorados debates sobre la legalización del matrimonio para parejas del mismo sexo". Quienes estaban a favor de las bodas gay argumentaban que otorgar a las parejas del mismo sexo acceso al matrimonio fortalecería su compromiso, extendería los beneficios financieros del matrimonio "y mejoraría los resultados para los niños criados" por dos papás o dos mamás.

Los que se oponían afirmaban que otorgar estatus legal a los casamientos entre parejas del mismo sexo "alteraría la base del matrimonio y disminuiría su valor para las parejas de diferentes sexos, lo que en última instancia perjudicaría a los niños al hacerlos menos propensos a ser criados en familias estables con dos padres", apuntó el informe.

Y, al final, ¿quién ganó? Los expertos del Rand revisaron la literatura de investigación existente sobre los efectos de la legalización del matrimonio para parejas del mismo sexo y llevaron a cabo nuevos análisis para evaluar si las predicciones pesimistas se cumplieron o no.

En general, concluyeron, la revisión de la evidencia mostró que "para las personas LGBT y las parejas del mismo sexo, sus hijos y la población estadounidense en general", los beneficios del acceso al matrimonio gay "son inequívocamente positivos".

Por ejemplo, destacó el informe, cuando los estados legalizaron el matrimonio para parejas del mismo sexo "la salud física de las personas LGBT en esos estados mejoró". Puntualmente, descubrieron que las tasas de sífilis, VIH y SIDA a nivel estatal disminuyeron significativamente" y que "los hogares del mismo sexo en esos estados experimentaron relaciones más estables, mayores ingresos y mayores tasas de propiedad de vivienda". Más todavía: "los crímenes de odio motivados por la orientación sexual y la discriminación laboral contra personas LGBT disminuyeron".

Por otro lado, los autores del reporte encontraron que los hijos de parejas del mismo sexo se beneficiaron cuando a sus padres se les concedió acceso al matrimonio legal y que "las tasas de adopción a nivel estatal aumentaron" después de que se legalizó el casamiento gay.

Además, "no se encontró evidencia de cambios negativos duraderos en la opinión pública como resultado de conceder a las parejas del mismo sexo el acceso al matrimonio". Las encuestas representativas a nivel nacional relevadas para la investigación mostraron, en ese sentido, que más del 70 por ciento de los estadounidenses "aprueban ahora el matrimonio de parejas del mismo sexo".

Mirando hacia el futuro, el estudio remarcó que no hay evidencia de un "abandono del matrimonio". Al contrario, aseguraron que hay pruebas de un posible "aumento" de los casamientos "como resultado de la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo".

Desde la aprobación de los casamientos gay, señalaron los investigadores, los nuevos matrimonios "aumentaron entre un 1 y un 2 por ciento entre parejas de diferente sexo y alrededor de un 10 por ciento en general". Y, finalmente, los autores dijeron no haber encontrado "evidencia consistente" de un aumento en la convivencia entre parejas no casadas de diferentes sexos o un aumento en el divorcio como consecuencia de la legalización del matrimonio para parejas del mismo sexo.

En síntesis, los temores expresados por quienes se oponen al matrimonio entre personas del mismo sexo "simplemente no se hicieron realidad", dijo el doctor Benjamin Karney, uno de los autores del estudio. "No se produjeron efectos negativos sobre el matrimonio, el divorcio o la convivencia entre parejas de diferente sexo", completaron desde el think tank.

¿Y si vuelve Trump?

De todas maneras, mientras crecen las chances de un regreso del republicano Donald Trump a la Casa Blanca, la lucha por el matrimonio igualitario "no terminó, muy por el contrario", advirtió un artículo publicado por la revista estadounidense Time en la misma semana en que se conoció el reporte del Rand. Para demostrar el peligro, por supuesto, el analista Philip Elliott recordó que hace apenas dos años, y gracias a los jueces conservadores instalados por Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo del histórico caso Roe v. Wade y puso patas para arriba el derecho de las mujeres norteamericanas al aborto.

Antes de 2015, señaló Elliott, el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo variaba según las leyes de cada estado. Pero con su decisión de junio de ese año en el caso Obergefell v. Hodges, la Corte Suprema llevó hasta el nivel federal el derecho de las personas gay a casarse, recordó el analista. Se trató en aquel momento de "un reflejo de cuánto habían cambiado las opiniones del país sobre las relaciones entre personas del mismo sexo", una tendencia que, tal como muestra el reporte de Rand, se mantuvo en los años siguientes.

"Pero mientras las encuestas avanzaron en una dirección, la composición de la Corte cambió en la otra dirección", destacó la nota de Time. "Si Roe pudo caer después de 49 años en un fallo de 6-3" del máximo tribunal en Washington, "no hay razón para pensar" que la decisión de 2015 en favor del matrimonio igualitario "esté más seguro" después de apenas diez años, lamentó Elliott.

Si Trump gana las presidenciales de noviembre y regresa al poder, concluyó el artículo, el escenario se puede poner más complejo. Después de todo, durante su primera administración, el millonario neoyorquino logró la confirmación de 234 jueces federales, entre ellos tres nuevos miembros de la Corte Suprema, cuya posición frente a los derechos LGBTQ muestra distintos niveles de hostilidad.

