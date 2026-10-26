Los mapas de la victoria de Lula en Brasil: cómo cambió el voto desde su primer triunfo en 2002

Luiz Inácio Lula da Silva consiguió su cuarta victoria presidencial en Brasil con el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, en el balotaje del 25 de octubre. El resultado revirtió lo ocurrido tres semanas antes, cuando el candidato del Partido Liberal (PL) había encabezado la primera vuelta con el 47,03%, contra el 45,16% del líder del Partido de los Trabajadores (PT). La remontada tuvo uno de sus episodios principales en Minas Gerais, el único estado que cambió de ganador entre ambas votaciones.

A contramano de los pronósticos, Lula dio vuelta el resultado y hará historia con su cuarto mandato en Brasil

En la primera vuelta del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro se impuso en 14 estados y el Distrito Federal, mientras que Lula ganó en otros 12. El balotaje dejó 13 estados para cada candidato, además del Distrito Federal para el dirigente opositor. Lula conservó los nueve estados del Nordeste, mientras que Bolsonaro ganó en todos los del Sur y Centro-Oeste. También obtuvo la mayor cantidad de votos en São Paulo y Río de Janeiro, dos de los principales distritos electorales del país.

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En Minas Gerais, el segundo estado con mayor cantidad de electores de Brasil, Flávio Bolsonaro había ganado la primera vuelta con el 48,24%, frente al 43,33% de Lula. Sin embargo, el presidente alcanzó el 50,43% en el balotaje y superó a su adversario por 109.313 votos. Entre ambas instancias, Lula incorporó aproximadamente 1,16 millones de sufragios en ese estado, mientras que Bolsonaro sumó unos 464.000. A nivel nacional, Lula también revirtió el resultado y terminó con una ventaja de 4.430.191 votos.

Cómo cambió el mapa electoral respecto de 2022

En las elecciones de 2022, Lula había derrotado a Jair Bolsonaro con el 50,90% de los votos válidos y también se había impuesto en 13 estados. Sin embargo, dos distritos cambiaron de ganador respecto de aquella elección: Tocantins, que había votado por Lula y esta vez eligió a Flávio Bolsonaro, y Amapá, donde ocurrió lo contrario. En los restantes estados y el Distrito Federal se repitieron los ganadores de cuatro años atrás. El Nordeste continuó siendo la principal región de apoyo territorial del PT, mientras que el Sur mantuvo su preferencia por el candidato del PL.

La comparación municipal muestra otra particularidad: Lula ganó en 248 localidades menos que en 2022, pero aumentó su porcentaje nacional de votos. Según un relevamiento de Poder360 basado en datos del Tribunal Superior Electoral, el presidente se impuso en 2.875 localidades en 2026, frente a las 3.123 que había conseguido cuatro años antes. Flávio Bolsonaro ganó en 2.695, mientras que su padre había obtenido la victoria en 2.445 durante la elección anterior. Pese a esa reducción territorial, Lula amplió su ventaja nacional respecto de 2022, cuando había superado a Jair Bolsonaro por aproximadamente 2,14 millones de sufragios.

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El Nordeste volvió a aportar las mayores diferencias porcentuales a favor del presidente, especialmente en Piauí, donde obtuvo el 75,88% de los votos. En Bahía alcanzó el 71,31%, mientras que Flávio Bolsonaro consiguió sus mejores resultados en Roraima, con el 72,46%, y Santa Catarina, con el 69,42%. En São Paulo, el principal distrito electoral brasileño, el candidato del PL obtuvo el 53,85%, frente al 46,15% de Lula.

De las amplias victorias de 2002 y 2006 a un Brasil dividido

En 2002, Lula derrotó a José Serra con el 61,27% de los votos y ganó en 25 de los 26 estados brasileños, además del Distrito Federal. La única excepción fue Alagoas, donde se impuso el candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Cuatro años después, Lula consiguió su reelección con el 60,83% frente a Geraldo Alckmin, aunque su presencia territorial se redujo a 19 estados y el Distrito Federal. En ambos comicios, el dirigente del PT había obtenido victorias nacionales superiores al 60%, una diferencia considerable respecto de sus resultados de 2022 y 2026.

En las elecciones de 2006, Lula logró revertir las derrotas de la primera vuelta en Acre, Goiás, Rondônia y el Distrito Federal, mientras que Alckmin ganó en siete estados. En 2022, el dirigente del PT regresó a la Presidencia después de imponerse en 13 estados. Esa cantidad se mantuvo en 2026, aunque Lula mejoró su porcentaje nacional de votos respecto de la elección anterior. São Paulo, Río de Janeiro y los tres estados del Sur, que habían respaldado al presidente en su primera victoria de 2002, quedaron esta vez del lado de Flávio Bolsonaro.

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