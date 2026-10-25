La mirada de la prensa internacional sobre las elecciones en Brasil: "caótica" y "reñida"

La prensa internacional puso el foco en las controversias que rodearon la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, marcada por las denuncias sobre problemas en el transporte público, la extensión del horario de votación y la polarización entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Medios de Estados Unidos y Europa analizaron las consecuencias políticas e institucionales de una disputa que también puede tener impacto en América Latina.

El diario estadounidense The New York Times describió la votación como "caótica" y advirtió sobre el riesgo de que las dificultades registradas afectaran la confianza en el sistema electoral. Según el periódico, dentro de la Justicia electoral existe preocupación por la posibilidad de que la confusión debilite la credibilidad del proceso, un escenario que vinculó con uno de los objetivos de la campaña de Bolsonaro. También destacó los vínculos políticos de Flávio Bolsonaro con el presidente estadounidense Donald Trump.

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Desde el Reino Unido, The Guardian puso el foco en las denuncias por presuntos intentos de obstaculizar la participación electoral. El diario informó sobre las acusaciones de que el transporte público se habría restringido en al menos diez estados, lo que habría dificultado que parte del electorado llegara a los centros de votación. La controversia derivó en la intervención de la Justicia electoral y en la extensión del horario de los comicios.

Por su parte, el diario español El País describió la elección como "la más reñida de la historia" de Brasil y advirtió sobre la tensión política alrededor del resultado. En su cobertura, consignó las advertencias de sectores vinculados a Bolsonaro sobre la posibilidad de desconocer una eventual victoria de Lula, en un contexto de fuerte polarización entre ambos espacios.

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El periódico francés Le Monde reflejó las dificultades que enfrentaron algunos votantes a través del testimonio de Jorge Anderson Ibrahim Mamed, quien no consiguió emitir su voto pese a dirigirse a un centro electoral después de enterarse de la extensión del horario. "Aterricé en Río hoy a las 5 de la tarde y, al bajar del avión, vi que la votación se había extendido. Así que tomé un Uber y vine directamente aquí para votar. Desafortunadamente, no fue suficiente", relató al diario.

La cadena estadounidense CNN analizó la disputa entre Lula y Flávio Bolsonaro en el contexto de la polarización política brasileña y el avance de las fuerzas de derecha en América Latina. Su cobertura destacó que el resultado podía tener consecuencias más allá de las fronteras del país, especialmente por el papel de Brasil en la región y por las diferencias entre los proyectos de ambos candidatos en materia de política exterior.

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La BBC, por su parte, siguió la jornada electoral minuto a minuto y repasó los antecedentes de la disputa. El medio británico recordó que Flávio Bolsonaro había quedado primero en la primera vuelta, con cerca del 47% de los votos frente al 45% de Lula, un resultado que modificó las expectativas de la campaña. También puso el foco en las diferencias entre las propuestas de ambos candidatos, con la seguridad y el costo de vida entre las principales preocupaciones del electorado.

El Financial Times informó sobre la decisión de la Justicia brasileña de extender el horario de votación luego de las denuncias por problemas en el transporte público en distintos estados. El diario señaló que la medida buscó responder a las dificultades para llegar a los centros electorales, aunque generó cuestionamientos desde la campaña de Bolsonaro, que la consideró inoportuna y políticamente motivada.





LMM