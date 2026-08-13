Un proyecto de salmonicultura a gran escala está causando revuelo entre los residentes de las Malvinas, que piden un referéndum para decidir si se lleva adelante o no. Se trata de Unity Marine, que propone criar salmones a razón de 50.000 toneladas por año, en 16 puntos de las costas del archipiélago.

Si bien hay un proceso de consulta pública en marcha, la organización Salmon Free Falklands (SFF), creada por habitantes que se oponen a la iniciativa, sostiene que se perdió la confianza, y que solo una votación directa permitirá zanjar la discusión sin nuevos cuestionamientos judiciales.

Unity Marine es el proyecto de explotación más grande en la historia de las islas

Una asociación entre la firma pesquera Fortuna, asentada en las Malvinas, y la empresa danesa F-land ApS, dio como resultado Unity Marine, la compañía de la controversia. De concretarse, sería el mayor desarrollo industrial costero en la historia de las islas.

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El puerto de entrada a las islas Malvinas.

Según una evaluación encargada por el gobierno malvinense, una producción de 30.000 toneladas anuales podría sumar 35 millones de libras a la economía local, equivalentes al 11% del PBI, y generar 133 puestos de trabajo.

Críticas a los estudios que sustentan la consulta de impacto ambiental

Sally Poncet, habitante de Puerto Argentino y referente del colectivo SFF, sostuvo que la comunidad debería ser la que decida sobre este tipo de proyectos y cuestionó que los informes encargados por el gobierno se basen en datos aportados por la propia Unity Marine sin verificación independiente, según informó el medio británico The Guardian.

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La organización advierte además que los desechos de la actividad podrían afectar los bosques de algas kelp, zona de desove del calamar, una especie clave para la pesca comercial local, y modificar el frágil ecosistema marino, que alberga también krill, ballenas, delfines y cinco especies de pingüinos, entre otros animales.

La salmonicultura intensiva podría afectar el ecosistema marino de las islas Malvinas, que alberga cinco especies de pingüinos, krill, delfines y ballenas.

Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad ambiental de Tasmania que asesora a SFF, cuestionó la calidad técnica de los estudios y remarcó que la capacidad de carga del ecosistema todavía no fue determinada por un proceso científico riguroso.

El abogado Tom Appleby, de la ONG Blue Marine Foundation, señaló en la misma línea que los informes públicos carecen de datos primarios verificados de forma independiente.

El proyecto de Unity Marine ya fue rechazado en 2022

El gobierno de las islas había rechazado inicialmente el proyecto en 2022. Unity Marine impugnó esa decisión ante la Justicia, con el argumento de que debía realizarse una consulta a toda la población antes de resolver sobre la iniciativa.

Ambas partes llegaron a un acuerdo que anuló la decisión original y dio inicio al actual proceso de consulta, abierto desde el 7 de agosto hasta el 30 de octubre. El gobierno malvinense sostiene que no promueve ni se opone al proyecto, y que los estudios buscan informar el debate público antes de cualquier decisión final.

Qué dice Unity Marine sobre la controversia

Unity Marine, que se presenta como "una compañía escandinava-malvinense", se acercó al gobierno de las islas en 2018 para plantear la cría de salmón atlántico y abastecer una demanda mundial en crecimiento. La empresa remarcó que el salmón es el principal producto de exportación alimentario del Reino Unido y el pescado más elegido en ese mercado, y afirmó su compromiso con un "enfoque de decisión basado en evidencia científica".

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La compañía aclaró que no solicitó una licencia para operar, sino que aceptó el plazo pedido por el gobierno para estudiar la viabilidad de una industria salmonera a escala comercial. El propio gobierno le pidió además un plan de negocios indicativo para dimensionar sus alcances. Según la empresa, ese proceso de evaluación está en marcha.

Cuál es la situación de la salmonicultura en Tierra del Fuego

La discusión sobre los impactos de la producción industrial de salmón es generalizada en todos los ambientes propicios. La provincia de Tierra del Fuego tiene su propio historial al respecto.

En diciembre de 2025, la legislatura de Tierra del Fuego revirtió la prohibición total de la salmonicultura que regía desde 2021. Por ocho votos a favor y siete en contra, aprobó la Ley de Acuicultura Sostenible, impulsada por el gobernador Gustavo Melella, que reforma la Ley provincial 1355 y habilita la producción industrial de salmón en el mar, los ríos y los lagos de la provincia. La excepción es el Canal Beagle, donde la actividad continúa prohibida.

La norma derogada había sido sancionada por unanimidad en 2021 y llegó a considerarse pionera a nivel mundial en la protección de ecosistemas marinos frente a la salmonicultura. Su reversión generó un fuerte rechazo de científicos, organizaciones ambientalistas y comunidades de pueblos originarios, que advierten sobre impactos irreversibles en los ecosistemas lacustres y marinos fueguinos. El legislador Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, calificó la nueva ley de "inconstitucional" y anticipó una eventual judicialización.

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