María Corina Machado regresó a Venezuela tras casi un año en el exilio

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, regresó a Venezuela este domingo tras casi un año en el exilio, en un desafío al gobierno interino de Delcy Rodríguez respaldado por Washington. La líder opositora, de 59 años, fue recibida con euforia y lágrimas por su seguidores.

Su regreso devuelve al centro de la política venezolana a la figura más influyente de la oposición, en momentos en que una facción opositora y el gobierno interino negocian una transición democrática con apoyo de Estados Unidos.

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Machado había salido del país en diciembre pasado para recoger el premio Nobel, luego de pasar un año en la clandestinidad y en medio de la ola de arrestos que desató la controvertida reelección en 2024 de Nicolás Maduro.

Machado llegó el domingo a la iglesia de Santa Rosa, en Barquisimento, unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, para agradecer por su vuelta al país. "Aquí está tu gente María", "Te amamos", "Viva María Corina", le gritaron al ingresar al templo, según imágenes divulgadas en las redes.

Después inició su trayecto a Caracas montada en la caja de una camioneta blanca. Sus seguidores se acercaban en plena calle para darle la mano y ondeaban banderas de Venezuela.

La líder opositora, de 59 años, fue recibida con euforia y lágrimas por su seguidores

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló no estar al tanto de su llega, pero expresó su deseo de que se encuentre a salvo. "No sé nada sobre eso, pero creo que es una mujer muy agradable. Me dio su premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Y espero que esté a salvo. Nos está yendo muy bien en Venezuela", declaró.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó que el regreso de la líder opositora es "resultado directo del proceso de reconciliación" que se lleva adelante en una mesa de diálogo con el respaldo de la Casa Blanca.

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Rubio se pronunció a favor de que "las libertades de todo los sectores de la política venezolana sigan siendo respetadas". Representa "la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en 30 años para lograr pacíficamente no solo unas elecciones libres y justas, sino una democracia duradera", señaló.

Una parte de la oposición venezolana y el gobierno interino de Rodríguez, bajo presión de Washington, lanzaron negociaciones en agosto de cara a una transición democrática. La líder opositora no fue convocada a esta mesa, pero sostuvo que no la obstaculizara.

Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora en la mesa de negociaciones, reaccionó con un saludo el regreso del exilio: "Celebramos el retorno en libertad de María Corina Machado", dijo en X. Por el momento, el gobierno interino no se pronunció sobre el retorno de la líder opositora.

Después inició su trayecto a Caracas montada en la caja de una camioneta blanca

Muchos de los dirigentes de Vente Venezuela volvieron recientemente del exilio, tras partir en medio de una ola de represión poselectoral que dejó 28 muertos y más de 2.400 arrestados. El partido también exigió que elimine la inhabilitación política que impidió a Machado ser candidata a la presidencia.

Delcy Rodríguez, de buena relación con Trump, aseguró que se realizarán las elecciones en Venezuela, pero sin precisar una fecha. El partido opositor, Vente Venezuela, pide elecciones presidenciales en 2027, mientras miles de venezolanos marchan por unos comicios trasparentes.

BGD/ML