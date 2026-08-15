Las fuerzas de seguridad de Marruecos reforzaron este sábado los controles en la zona fronteriza con Ceuta y frenaron a decenas de migrantes que intentaban avanzar hacia el enclave español. El operativo se puso en marcha después de que circularan en redes sociales convocatorias para intentar cruzar la frontera durante el feriado del 15 de agosto en España.

Las autoridades marroquíes habían anticipado que podían producirse nuevos movimientos migratorios y aseguraron haber adoptado medidas para impedir una nueva llegada masiva. Los controles se concentraron especialmente en los alrededores de Fnideq, conocida en España como Castillejos, una localidad ubicada frente a Ceuta.

Crisis migratoria en Ceuta: refuerzan la seguridad ante una posible nueva llegada masiva de marroquíes

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La situación generó nuevamente preocupación en España, que también reforzó la vigilancia en la frontera. El temor está relacionado con la crisis registrada a fines de julio, cuando unas 72.000 personas llegaron a Ceuta en apenas unos días, a nado o a pie, según datos citados por la agencia AFP. Cerca de 70.000 fueron devueltas inmediatamente a Marruecos, de acuerdo con las autoridades españolas.

Aquella crisis tuvo un fuerte costo humano. Rabat informó 11 muertos del lado marroquí, mientras que una comisión española de especialistas forenses contabilizó al menos 80 fallecidos en territorio español. Organizaciones no gubernamentales, en tanto, denunciaron que hubo decenas de personas desaparecidas y elevaron a por lo menos 141 la cantidad de muertos.

Una crisis que va más allá de la frontera

El nuevo intento de llegada a Ceuta se produce en medio de un debate sobre las causas que llevan a miles de marroquíes a intentar emigrar, incluso cuando el país atraviesa un período de crecimiento económico y desarrolla grandes inversiones en infraestructura de cara al Mundial de fútbol de 2030, que organizará junto con España y Portugal.

Marruecos registró un crecimiento económico del 5% durante 2025. Sin embargo, ese desarrollo convive con importantes desigualdades entre las distintas regiones y entre los sectores sociales. Uno de los principales problemas es el desempleo juvenil, que alcanzaba el 27% a comienzos de 2026, casi tres veces por encima de la tasa general, ubicada en el 9,5%.

Para Mohamed Benaissa, integrante del Observatorio del Norte para los Derechos Humanos, el fenómeno presenta además una diferencia respecto de anteriores oleadas migratorias: los perfiles de quienes intentan llegar a Europa son cada vez más diversos.

Según explicó a AFP, algunas de las personas que arriesgaron su vida para llegar a Ceuta se encontraban en situaciones económicas relativamente estables. Entre ellos había camareros, obreros, pescadores y trabajadores independientes que abandonaron sus actividades de manera repentina después de conocer los rumores sobre una supuesta apertura de la frontera.

“Hay hipótesis de una acción de desestabilización”: la versión que circula alrededor de la crisis en Ceuta

Uno de esos casos fue el de Said Tribek, un artesano de 38 años que vive en Tánger. El hombre se dirigió en auto junto a sus dos hijos hasta Fnideq después de enterarse, a través de las redes sociales, de que supuestamente la frontera con Ceuta estaba abierta.

Al llegar y encontrarse con el caos, decidió regresar con sus hijos a su casa. Sin embargo, posteriormente volvió a la zona e intentó cruzar a nado hacia Ceuta. Fue expulsado inmediatamente a Marruecos.

Tribek explicó que su situación económica no era mala, pero que esperaba encontrar en Europa mayores oportunidades. “Pensaba que ganaría más si me esforzaba allí tanto como aquí”, contó a AFP, y agregó que también buscaba “asegurar un futuro mejor” para sus hijos.

Para Benaissa, los episodios recientes reflejan algo más profundo que una crisis migratoria. El especialista considera que la emigración masiva puede interpretarse como una “crisis de confianza en el futuro” y en la capacidad de las instituciones para garantizar protección social e igualdad de oportunidades.

El fenómeno también alcanza a los adolescentes. Ayoub El Abiyed, de apenas 16 años, contó a AFP que tiene buenas calificaciones en la escuela, pero teme no conseguir en Marruecos un empleo acorde con sus expectativas. “No estoy seguro de encontrar un trabajo a la altura de mis ambiciones”, sostuvo.

El peso de las redes sociales

A las dificultades económicas se suma el impacto de las redes sociales, que tuvieron un papel central en las últimas convocatorias. Los rumores sobre una supuesta apertura de la frontera se propagaron rápidamente y llevaron a miles de personas hacia la zona de Ceuta.

La socióloga Soumaya Naamane Guessous señaló que la imagen de Europa como una especie de “El Dorado” continúa teniendo una fuerte influencia entre los jóvenes marroquíes. Según su análisis, Europa aparece asociada al éxito económico y a la posibilidad de mejorar la posición social.

La crisis de Ceuta es algo más que migración

Un estudio reciente del Observatorio del Norte para los Derechos Humanos, realizado sobre 500 jóvenes que viven cerca de la frontera, mostró que más del 74% aseguró seguir páginas o contenidos vinculados con la preparación para emigrar.

El fenómeno se relaciona además con un creciente malestar entre sectores jóvenes de la sociedad marroquí. En los últimos años surgieron movimientos espontáneos que cuestionan el funcionamiento de las instituciones y reclaman mejores servicios públicos. Entre ellos se encuentra GenZ 212, colectivo que durante 2025 encabezó manifestaciones para exigir mejoras en los sistemas de salud y educación.

CS/HB