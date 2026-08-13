Crisis migratoria en Ceuta: refuerzan la seguridad ante una posible nueva llegada masiva de marroquíes

A pocos días de una fecha que genera preocupación, crece la tensión en la frontera de Ceuta ante los rumores sobre una nueva llegada masiva de inmigrantes. Según explicó el periodista Marcelo Molina en Ronda de Corresponsales por la pantalla de +Perfil, tanto Marruecos como España reforzaron sus dispositivos de seguridad.

“Estamos a dos días de una fecha en la cual hay mucho temor porque como venimos hablando, se está agitando mucho en las redes que el quince podría haber una nueva andanada masiva de inmigrantes sobre la frontera”, planteó Marcelo Molina.

Desde España planean una intervención policial ante la posibilidad de una nueva migración

Asimismo, explicó que el gobierno español anunció nuevos efectivos policiales y de la Guardia Civil, aunque puso en duda la capacidad de las autoridades para responder ante una llegada masiva: “Esto suena un poco a una frase porque no es tan fácil y te imaginas que si llegan a venir veinte o treinta mil personas nadie sabe cómo podrían hacer para detenerlos. No hay manera”.

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Uno de los principales problemas es la falta de información oficial sobre la cantidad de personas que permanecen en Ceuta después de la llegada de entre 70.000 y 80.000 inmigrantes. “No hay ningún censo oficial”, resaltó.

Molina señaló que el gobierno reconoció a 1.800 menores empadronados, mientras organizaciones sociales manejan cifras superiores: “Save the Children habla de cuatro mil chicos por lo menos que están por las calles dando vuelta de Ceuta y hablan que son más de diez mil las personas que están deambulando sin casa, sin medicamentos, sin comida, sin bebida y viviendo donde pueden”.

Desde los hospitales advierten una crisis sanitaria

La situación también generó preocupación sanitaria. “Los médicos ya alertaron de que estamos ante una crisis sanitaria y piden refuerzos tanto de medicamentos como de los insumos básicos”, expresó.

La crisis migratoria también profundizó el conflicto diplomático. Marruecos volvió a plantear sus reclamos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla y amenazó con suspender extradiciones hacia España: “Como trasfondo está lo que está pasando a nivel diplomático porque Marruecos redobla la apuesta minuto a minuto”.

Crece la tensión entre Marruecos y España

Mientras el gobierno español sostiene que mantiene una buena relación con Marruecos, la situación sobre el terreno continúa complicándose. “Mientras tanto sí es verdad que el gobierno en todo momento dice que es maravillosa la relación con Marruecos y que están colaborando plenamente pero la realidad es que no se le encuentra la vuelta y día a día la tensión aumenta en esa zona”, indicó el periodista.

Ceuta anunció que podría recibir aproximadamente 4.000 menores, pero el problema es determinar qué ocurrirá posteriormente con ellos: “Hoy Ceuta dijo que podrá acoger aproximadamente 4.000 menores pero lo que está pidiéndole al gobierno que es el que se tiene que ocupar al estado nacional de bueno dónde van a ir luego esos chicos y esos chicos van a ir a las comunidades de la península”.