Masacre de Michigan: Por primera vez un padre es condenado por los crímenes que cometió su hijo

James Crumbley, de 47 años, fue condenado este jueves por homicidio culposo luego de que su hijo de 15 años matara a cuatro estudiantes de una escuela de Michigan. Durante el juicio, se decretó que el hombre había ignorado las necesidades de salud mental de su hijo de 15 años, comprándole la pistola que usó en el ataque de noviembre de 2021.

Los jueces condenaron también a Jennifer Crumbley, su esposa, que será sentenciada el próximo mes después de ser declarada culpable de los mismos cargos. James Crumbley estuvo en la corte el jueves por la noche para escuchar el veredicto.

El caso contra los Crumbley marca la primera vez que unos padres son acusados de homicidio culposo por el accionar de su hijo en un tiroteo en los Estados Unidos. Su hijo, Ethan, mató a sus compañeros de clase Tate Myre, 16 años; Hana St Juliana, 14; Madisyn Baldwin, 17, y Justin Shilling, 17. Siete personas también resultaron heridas en el tiroteo y el joven de 15 años se encuentra cumpliendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Steve St Juliana, el padre de una de las víctimas, afirmó este jueves que enjuiciamiento de los Crumbley era "solo el primer paso" en lo que respecta a lidiar con la violencia con armas en Estados Unidos. "Nuestros hijos están muriendo a diario en masacres y hacemos muy poco al respecto", agregó. "Podemos poner personas en la Luna, podemos construir rascacielos, enormes monumentos como la presa Hoover y no podemos mantener seguros a nuestros hijos en las escuelas". En febrero, el padre dijo en una entrevista para la BBC que "cada día sin [Hana] es una lucha". "Siempre estaba riendo, siempre hacía reír a la gente", recordó.

Por su parte, la fiscal Karen McDonald, hablando en una conferencia de prensa con los padres de las cuatro víctimas, dijo que el veredicto "no trae de vuelta a sus hijos, pero marca un momento de responsabilidad". "Estos padres [los Crumbley] podrían haber prevenido esta tragedia con el menor de los esfuerzos", dijo.

Esta semana, en sus argumentos finales ante el jurado de seis hombres y seis mujeres, McDonald calificó el ataque en la Escuela Secundaria Oxford como "prevenible y previsible". Agregó que las acciones de James Crumbley habían sido "raras y atroces".

Según la fiscal, Crumbley no tomó ni las mínimas medidas para asegurarse de que su hijo no fuera una amenaza después de regalarle una pistola semiautomática. También, los fiscales dijeron que los Crumbley no habían hecho lo suficiente para abordar la salud mental de su hijo.

Cómo fue el tiroteo

En la mañana del tiroteo, los dos padres interrumpieron una reunión escolar sobre un dibujo perturbador que había hecho su hijo para irse a trabajar y se negaron a llevarse a Ethan. Las autoridades de la escuela lo mandaron denuevo a clases sin revisar su mochila, que tenía el arma con la que luego realizó los disparos.

La abogada defensora de Crumbley, Mariell Lehman, argumentó que "James no tenía idea de que su hijo lo estaba pasando mal". Crumbley no testificó, a diferencia de su esposa, quien declaró durante su juicio e intentó culpar a su esposo.

Jennifer Crumbley y su esposo compraron la pistola Sig Sauer de 9 mm que su hijo usó días antes del tiroteo. Los fiscales dijeron que los Crumbley tampoco habían hecho lo suficiente para garantizar que el arma se almacenara de manera segura. "Los padres y los propietarios de armas tienen la responsabilidad de evitar que los niños accedan a ellas", dijo Nick Suplina, del grupo de defensa Everytown for Gun Safety, en un comunicado, agregando que el veredicto "subraya aún más este deber crítico de la propiedad responsable de armas de fuego".

Los Crumbley fueron acusados por la policía dentro de los días posteriores a los asesinatos. Inicialmente, se suponía que los padres serían juzgados juntos, pero en noviembre pidieron juicios separados. Las sentencias de ambos están programadas para el 9 de abril y los cargos de homicidio culposo podría tener una pena de hasta 15 años.