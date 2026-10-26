Milei, Bukele y Delcy Rodríguez hicieron silencio ante el triunfo de Lula y dejaron expuestas las grietas de América Latina

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva empezó a recorrer América Latina entre felicitaciones, llamados telefónicos y mensajes que, más allá de las formalidades diplomáticas, volvieron a mostrar las afinidades y los cortocircuitos políticos de la región. Mientras que varios mandatarios se apuraron a reconocer el resultado y a tender puentes con el presidente electo, otros eligieron el silencio.

A diferencia del resto, hubo uno, Javier Milei, que estuvo bastante activo en las redes sociales, como había hecho a lo largo de la campaña en respaldo a Flávio Bolsonaro, pero no encontró un minuto para saludar a su principal adversario ideológico en el continente.

Delcy Rodríguez, en Venezuela, y Nayib Bukele, de El Salvador, quedaron también entre los dirigentes que no publicaron una felicitación personal hasta la mañana de este lunes. Aún así, los casos fueron distintos.

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Por la buena relación política que el presidente venezolano depuesto Nicolás Maduro mantuvo con Lula, la Cancillería venezolana sí reconoció el resultado electoral a través de un comunicado que destacó la "masiva y cívica participación" del pueblo brasileño y afirmó que la votación "condujo a la victoria del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva". Sin embargo, pese a ese acercamiento entre ambos gobiernos, llamó la atención la ausencia de un pronunciamiento personal de Delcy Rodríguez, quien quedó al frente del Ejecutivo.

Milei se metió en las redes, pero esquivó el saludo

En la mañana de este lunes, Milei compartió una invitación a un congreso de la Fundación Club de la Libertad, publicó una frase atribuida al emperador romano Marco Aurelio: “También puedes cometer una injusticia al no hacer nada”. Sumó un mensaje del economista español Daniel Lacalle que comparaba su gestión con la del presidente Pedro Sánchez.

Sin embargo, de Lula, ni una palabra.

Aquella omisión contrastó con la actividad que el mandatario había tenido durante la campaña brasileña. Milei había respaldado al espacio de Jair Bolsonaro y compartido publicaciones contra el dirigente del Partido de los Trabajadores (PT). El domingo, antes de que terminara el recuento, incluso había republicado un mensaje de La Derecha Diario que calificaba a Lula de “ladrón y mentiroso”.

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Los saludos que marcaron el contraste

El presidente chileno José Antonio Kast contó que había hablado por teléfono con Lula y que lo felicitó por su victoria. “Chile y Brasil tienen mucho futuro en común”, afirmó, al plantear una agenda de integración económica y combate al crimen organizado.

Desde Ecuador, Daniel Noboa también envió sus felicitaciones y sostuvo que la región tiene “enemigos comunes, desafíos compartidos y mucho por ganar cuando trabajamos juntos”. El boliviano Rodrigo Paz Pereira, por su parte, definió a ambos países como “vecinos y hermanos, unidos por una historia y desafíos comunes”.

El paraguayo Santiago Peña destacó la agenda de integración y desarrollo entre ambos países, mientras que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum celebró el resultado con una frase directa: “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”. El uruguayo Yamandú Orsi contó que se había comunicado con el mandatario brasileño y lo felicitó por el triunfo.

También llegaron mensajes de Guatemala, Panamá, República Dominicana, Perú y Cuba.

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se sumó a las felicitaciones y destacó tanto al pueblo brasileño como al mandatario: “Felicitaciones... primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula”.

MV